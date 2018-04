Heynckes broni Lewandowskiego. "Nie podzielam tej krytyki"





W opinii niemieckich mediów Robert Lewandowski był jednym z najsłabszych punktów Bayernu w pierwszej potyczce z Realem Madryt. W piątek w obronie Polaka stanął Jupp Heynckes. - Nie podzielam tej krytyki - przyznał trener Bawarczyków.

W pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów monachijczycy przegrali 1:2. Na swoim stadionie razili nieskutecznością. Swoje na sumieniu ma Lewandowski, który zmarnował dwie świetne okazje. To z pewnością odbiło się na notach wystawionych mu przez niemieckich dziennikarzy.

- Nie podzielam tej krytyki. Jasne, że gdyby w końcówce wykorzystał podanie Tolisso lub w pierwszej połowie strzelił po główce, to ocena jego występu byłaby diametralnie inna. O Ronaldo też wszyscy piszą, że to maszyna do zdobywania bramek. A ile on miał kontaktów z piłką? - pytał Niemiec.

Analizę środowego spotkania Bayern ma za sobą. Heynckes zapewnił, że rany się zagoiły, a w zespole znów panuje świetna atmosfera. Przyznał, że trochę czasu poświęcił też samemu Lewandowskiemu.

- Długo z nim rozmawiałem. Mam nadzieję, że odpowiedź da już we wtorek, na boisku - mówił.

Przerwa na ligę

Trudno się spodziewać, żeby w sobotę, w ligowym starciu z Eintrachtem Frankfurt, Polak zagrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Bayern mistrzostwo ma w kieszeni, swoich asów przemęczać więc nie będzie. Tym bardziej, że kontuzji w drużynie i tak już nie brakuje.

W meczu z Realem wykruszyli się trzej kolejni gracze. Heynckes zapewnił, że gotowy do gry w Madrycie będzie Javi Martinez. Znaki zapytania stoją przy nazwiskach Arjena Robbena i Davida Alaby (leczy się od kilku tygodni). Na pewno zabraknie natomiast Jerome'a Boatenga.

