Klopp kontra Liga Narodów. "Najbardziej bezsensowne rozgrywki na świecie"





Klubowe rozgrywki w Europie schodzą na moment na drugi plan. Najbliższe dni przebiegną pod dyktando meczów reprezentacji w Lidze Narodów. Jej zwolennikiem nie jest menedżer Liverpoolu Juergen Klopp, który najchętniej w tym czasie dałby swoim zawodnikom odpocząć. - Musimy zacząć o nich myśleć - zaapelował.

W lidze angielskiej rozegrano osiem kolejek. Liverpool nie przegrał żadnego meczu i razem z Manchesterem City i Chelsea (wszystkie ekipy mają po 20 punktów) znajduje się w czołówce tabeli.

- Fatalne pudło snajpera. Liverpoolowi w hicie się upiekło Bez goli w... czytaj dalej » Niestety chłopcy znów muszą wyjechać i grać w Lidze Narodów - najbardziej bezsensownych rozgrywkach na świecie. Mam nadzieję, że wrócą zdrowi i będą w stanie zagrać w Premier League, Lidze Mistrzów, tam, gdzie jest łatwiej - ironizował po niedzielnym ligowym meczu Klopp.

Niemiec należy do grona osób, zdaniem których piłkarski kalendarz jest przeładowany. Cierpią na tym zawodnicy. Ranga Ligi Narodów, która zastąpiła mniej prestiżowe mecze towarzyskie, według niego stawia też w trudnym położeniu selekcjonerów, od których wymaga się wyników.

Potrzebne dłuższe wakacje

- Jeśli chcecie, żeby wyglądali na bardziej wypoczętych, zafundujcie im letnią przerwę. Ta Jordana Hendersona (pomocnik Liverpoolu - red.) trwała zaledwie dwa tygodnie. To zabawne, ale tak to właśnie wygląda - mówił Klopp.

- Teraz możecie zadzwonić do selekcjonerów i poprosić ich, by dali piłkarzom odpocząć. Usłyszycie, że są "pod presją", bo to przecież mecze Ligi Narodów - tłumaczył dziennikarzom. I zaapelował: "To dla zawodników trudny okres. Musimy zacząć o nich myśleć".