Mourinho wyszedł z konferencji. "Szacunku! Mam więcej tytułów niż 19 trenerów razem wziętych"





Menedżerowi Manchesteru United Jose Mourinho coraz bardziej pali się grunt pod nogami. Po klęsce 0:3 z Tottenhamem Portugalczyk dał upust swojej frustracji na konferencji prasowej. Salę opuścił przed końcem spotkania z dziennikarzami.

Popis Tottenhamu na Old Trafford. Diabły rozgromione Manchester United... czytaj dalej » Już latem w czerwonej części Manchesteru panował bardzo dziwny klimat. W okresie przygotowawczym od Mourinho można było usłyszeć w zasadzie tylko przejawy niezadowolenia. A to, że nie mógł skorzystać z piłkarzy, którzy grali na mundialu (choć to samo mogliby mówić też inni trenerzy), a to na kontuzje w zespole, a to na brak wzmocnień, a to na dziennikarzy.

Chociaż United zaczęli sezon od wygranej z Leicester, potem było już gorzej - porażki 2:3 z Watford i w poniedziałek 0:3 z Tottenhamem. Dwa z trzech meczów otwarcia Czerwone Diabły przegrały pierwszy raz od 25 lat. Po trzech kolejkach zajmują dopiero 12. miejsce.

Przesłanie do kibiców

Od kilku dni trwają spekulacje, że portugalskiego menedżera ma zastąpić Zinedine Zidane. Po ostatnim gwizdku sędziego meczu na Old Trafford Mourinho otrzymał pełne poparcie od kibiców. Gdy schodził do tunelu, zatrzymał się przed jednym z sektorów i spędził tam dobre pół minuty, oklaskując sympatyków zgromadzonych w Teatrze Marzeń.



United fans in the Stretford End singing Mourinho’s name at full time. Love the support! #mufc [@SimplyChong] pic.twitter.com/IiK0ANNOOs — United Xtra (@utdxtra) August 27, 2018

Skąd taka reakcja? - Moja wiadomość była tym samym, co nasi kibice przekazali piłkarzom. Kiedy grasz w taki sposób i stwarzasz sobie tyle sytuacji oraz pudłujesz w tylu okazjach jak my w tym meczu. Czasem zawodnicy nie otrzymują tego, na co zasługują. Jestem bardzo wdzięczny za reakcję kibiców względem piłkarzy - wyjaśnił na konferencji prasowej Mourinho.

Źródło: EPA/PETER POWELL Mourinho stał i dziękował kibicom

Problem w tym, że jego drużyna dobrze grała tylko w pierwszej połowie. Najlepszą okazję w 15. minucie zmarnował Romelu Lukaku, który znalazł się sam przed bramkarzem gości Hugo Llorisem, minął go, ale minimalnie spudłował. - W przerwie wszyscy byli sfrustrowani. Myśleliśmy, że będziemy prowadzić - podkreślił po spotkaniu "The Special One".

Trzy bramki = trzy tytuły

Po przerwie Koguty wstrząsnęły rywalami w przeciągu dwóch minut. W 50. minucie Harry Kane strzałem głową, a chwilę później Lucas Moura wykorzystując podanie Christiana Eriksena. Brazylijczyk dobił rywali w 84. minucie. Po tym ciosie wielu kibiców już nie wytrzymało i zaczęło opuszczać trybuny Old Trafford. Mourinho został o to zapytany na konferencji. Też nie wytrzymał.

- Też bym wyszedł przy wyniku 0:3. Wiecie, jaki był wynik? Trzy do zera. Wiecie, co to oznacza? - W tym momencie Mourinho pokazał trzy wyciągnięcie palce. - Trzy zero. To także oznacza trzy mistrzowskie tytuły w Premier League. Sam wygrałem więcej mistrzowskich tytułów niż pozostałych 19 menedżerów razem wziętych. Trzy dla mnie, dwa dla nich, więc trochę szacunku - powiedział wyraźnie zdenerwowany, po czym wstał i udał się do wyjścia, powtarzając kilka razy słowo "szacunek". Filmik robi w internecie furorę.



'Respect!' Jose Mourinho's had it with his press conference pic.twitter.com/JytoDhBVXE — B/R Football (@brfootball) August 27, 2018