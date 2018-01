Nowa umowa może zostać przedłużona jeszcze o kolejne dwanaście miesięcy, jeśli zechce tego Manchester. Taki zapis znalazł się w dokumencie podpisanym przez obie strony w czwartek. Poprzedni kontrakt obowiązywał do lipca 2019 roku.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.



Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcApic.twitter.com/PcprzUIYfI

— Manchester United (@ManUtd) 25 stycznia 2018