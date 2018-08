Loew skomentował mundialową klęskę. Przyznał się do największego błędu





Foto: PAP/EPA/DANIEL KOPATSCH | Video: PAP/EPA Loew wie, co zrobił źle

Dwa miesiące zajęła Joachimowi Loewowi analiza klęski reprezentacji Niemiec na mundialu w Rosji. W środę podczas konferencji prasowej przedstawił wreszcie wnioski. Konkretów nie brakowało.

Die Manchaft do Rosji jechali bardzo pewni siebie. Celem była obrona mistrzostwa świata, a faza grupowa, w której trafili na Meksyk, Szwecję i Koreę Południową, tylko rozgrzewką. Skończyło się totalną klapą i powrotem do domu już po trzech meczach.

Tak szybko Niemcy nie odpadali przez 80 ostatnich lat.

Rozczarowanie było wielkie. Ale za naszą zachodnią granicą o rewolucji nikt nie pomyślał - Loew zachował stanowisko i miał przeanalizować przyczyny rosyjskiej kompromitacji. I choć trochę to trwało, to w środę trener wreszcie przemówił.

Gorsze liczby

Kroos o powodach rezygnacji Oezila z gry w kadrze. "Nonsens" Toni Kroos... czytaj dalej » - Po pierwsze, mieliśmy przed sobą dokładnie te same zadania, które stawiane były nam w ostatnich latach. Przeciwnicy oddawali nam kontrolę nad grą i czekali na kontratak. My graliśmy zbyt mało intensywnie - przyznał szkoleniowiec, który prowadzi kadrę Niemców od 12 lat.

Loew zauważył także, że - w porównaniu z meczami z poprzednich mistrzostw świata oraz ostatnich eliminacji - jego drużyna wykonywała zdecydowanie mniej sprintów (o 22 proc.). Z kolei rywale byłych mistrzów świata te wskaźniki wyraźnie poprawili.

Konkretnych liczb w analizie było zdecydowanie więcej. - Graliśmy mniej do przodu, a bardziej na boki oraz wolniej niż w 2014 roku. Podawaliśmy o 13 proc. rzadziej do przodu. Czas pomiędzy przyjęciem piłki, a jej oddaniem cztery lata temu wynosił 1,19 sekundy, a w 2018 1,51. Wzrost o prawie jedną czwartą to bardzo dużo. Dlatego nasza gra była ślamazarna - wyliczył selekcjoner.

Za mało elastyczni

Liczby, liczbami, ale to nie tu Loew dostrzegł swój największy błąd. Jak przyznał, przed mundialem uważał, że do wyjścia z grupy wystarczy schematyczna gra, długie trzymanie piłki. Analizował, że "futbol oparty na posiadaniu piłki nie zginął", że tak grające drużyny zdobywały mistrzostwa najmocniejszych lig, ale już Ligę Mistrzów wygrał zdecydowanie bardziej elastyczny Real Madryt.

- Moim największym błędem było myślenie, że w fazie grupowej wystarczy nam posiadanie piłki, a dopiero później będzie się liczyć stabilność i elastyczność. To było wręcz aroganckie. Okazało się, że na mundialu każdy mecz jest jak faza pucharowa - stwierdził.

To nie koniec samokrytyki niemieckiego sztabu. Menedżer zespołu Oliver Bierhoff przyznał, że błędy zostały popełnione nie tylko na boisku, ale również poza nim. - Za bardzo oddaliliśmy się od kibiców. Zbyt wiele rzeczy działo się za zamkniętymi drzwiami - przyznał.

Źródło: PAP/EPA/DANIEL KOPATSCH Głos zabrał także Bierhoff (z prawej)