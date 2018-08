Brzęczek poczeka z pierwszymi powołaniami. "Potrzebuje jeszcze kilku dni"





»

Nie w poniedziałek 20 sierpnia, a tydzień później nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek ogłosi listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze - poinformował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Brzęczek, który w lipcu zastąpił na stanowisku selekcjonera Adama Nawałkę, zadebiutuje jako nowy opiekun kadry 7 września meczem z Włochami w Bolonii w Lidze Narodów. Cztery dni później Biało-Czerwoni zmierzą się w towarzyskim meczu z Irlandią we Wrocławiu. Listę z powołaniami piłkarzy z lig zagranicznych następca Adama Nawałki miał wysłać już w poniedziałek 20 sierpnia. Selekcjoner zmienił jednak zdanie.

"Więcej czasu i możliwości"

- Selekcjoner chce jeszcze poczekać. Niektóre ligi nie zaczęły na razie rozgrywek, poza tym przełożono mecze drużyn z Genui, a w Sampdorii występują Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki, natomiast w Genoa Krzysztof Piątek. Nikt nas nie pogania. Trener po prostu chce dać sobie więcej czasu i możliwości, dlatego potrzebuje jeszcze kilku dni - powiedział rzecznik prasowy PZPN i reprezentacji Jakub Kwiatkowski.



Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołania na mecze z Włochami i Irlandią ogłosi w poniedziałek 27 sierpnia. Tego dnia zostanie podana pełna lista powołanych zawodników. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) August 20, 2018

Nowy termin to poniedziałek, 27 sierpnia. To będzie już pełna lista zawodników z polskiej i zagranicznych lig.

Brzęczek, który w lipcu zastąpił na stanowisku selekcjonera Adama Nawałkę, powiedział niedawno, że jest już gotowa analiza gry Włochów. - Mamy już wszystko przygotowane pod względem taktyki i tego, co ostatnio prezentowali. Przygotowaliśmy się w oparciu o mecze, w których Włochów prowadził Roberto Mancini. Spodziewamy się, że mogą zmienić się personalia, ale kwestie taktyczne raczej pozostaną te same. Mamy przygotowane analizy i odprawy taktyczne dla zawodników - podkreślił trener. To musiało się stać. Duży spadek w rankingu FIFA Tego należało się... czytaj dalej »

Idzie nowe

Liga Narodów UEFA to nowe rozgrywki, mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki. Polska wystąpi w grupie 3. dywizji A (tzw. grupa A3), gdzie oprócz Włoch jej rywalem będzie Portugalia.

Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje - A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). W czasie ustalania koszyków Polska zajmowała w nim dziewiąte miejsce. W każdej z dywizji powstały cztery grupy.

Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, zaplanowanego na czerwiec 2019 roku.

Włochy - Polska (7 września, Liga Narodów)

Polska - Irlandia (11 września, mecz towarzyski, Wrocław)

Polska - Portugalia (11 października, Liga Narodów, Chorzów)

Polska - Włochy (14 października, Liga Narodów, Chorzów)

Polska - Czechy (15 listopada, mecz towarzyski, Gdańsk)

Portugalia - Polska (20 listopada, Liga Narodów) Jesienne mecze reprezentacji Polski: