Bayern martwi się o pomocnika. "Nadal ma zawroty głowy"





Problemy Bayernu Monachium przed rewanżowym starciem Ligi Mistrzów z Realem Madryt wydają się nie mieć końca. Jak podają niemieckie media, niewykluczone, że wtorkowe spotkanie rozpocznie na ławce Javi Martinez, który wciąż ma odczuwać skutki bolesnego starcia z pierwszego spotkania obu drużyn.

Manuel Neuer, Kingsley Coman, Arturo Vidal, Jerome Boateng, Arjen Robben. Lista nieobecności w Bayernie krótka nie jest. Bardzo prawdopodobne, że każdy z wymienionych zawodników, gdyby tylko był zdrowy, wtorkowy mecz rozpocząłby w pierwszym składzie.

"Lewy" pod presją, Zidane straszy historią. "Pamiętamy, co się stało" Bayern Monachium,... czytaj dalej » Co najgorsze, trenerowi Juppowi Heynckesowi kłopotów kadrowych wciąż przybywa. Najnowsze niepokojące wieści dotyczą Martineza. Jak podaje portal sport1.de, 29-letni pomocnik "nadal ma zawrotny głowy", po bolesnym zderzeniu z Cristiano Ronaldo w pierwszym spotkaniu tych drużyn.

Piłkarze zderzyli się głowami. Martinez doznał stłuczenia czaszki i musiał zejść z boiska. Opuścił dwa kolejne treningi. Pojawił się na niedzielnych zajęciach, podczas których miał mocno oberwać w głowę piłką.

"Wyścig z czasem"

Zawodnik poleciał do Madrytu. We wtorek wziął udział w rozruchu razem z resztą zespołu. Jak piszą Niemcy, jego występ od początku "stoi pod dużym znakiem zapytania". Decyzja ma zapaść w ostatniej chwili. "To będzie wyścig z czasem" - czytamy.

