"Najbardziej komiczny samobój w historii?" Autor pokazał dystans do siebie

W Lidze Mistrzów pada od groma pięknych goli, rzadko zaś przypadkowych. W rewanżowym meczu półfinałowym Roma - Liverpool kibice byli świadkami komicznego samobója. Jego autorem piłkarz The Reds James Milner.

Rzymianie, którzy z Liverpoolu wrócili z porażką 2:5, a w rewanżu już od 9. minuty przegrywali po golu Sadio Mane, rzucili się do odrabiania strat. Efekty przyszły po kwadransie. A okoliczności w których wyrównali były wyjątkowo przypadkowe.

Ma dystans

Po zagraniu Stephana El Shaarawy'ego, piłkę wybijał Dejan Lovren. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafił w głowę Jamesa Milnera. A że piłka leciała szybko, bramkarz The Reds Loris Karius nie miał szans na skuteczną interwencję.



Is this the greatest own goal ever scored?!?! #ROMLIV#milnerpic.twitter.com/rjUNZvwUMK — SRB (@Fantanafest73) May 2, 2018





Co ciekawe, było to pierwsze samobójcze trafienie jakiegokolwiek piłkarza Liverpoolu w Lidze Mistrzów od 10 lat. Poprzednim niefortunnym strzelcem był John Arne Riise w półfinale z Chelsea. Trafienie Norweg w niczym jednak nie może równać się z tym Anglika. Takich bramek nie zdobywa się często. Zaskoczeni musieli być nawet sami piłkarze Romy.

- To była zabawna sytuacja. Sądzę, że na tysiąc kolejnych prób, mogłoby się to nie udać - stwierdził autor samobója, który pokazał ponadto, że ma do siebie dystans.

Tuż po meczu wrzucił na Twittera zdjęcie na którym widać moment przypadkowego strzału do własnej bramki. Fotografię 32-latek opatrzył wpisem: "Czy ktoś ma jakieś wskazówki, jak wyczyścić z twarzy logo Ligi Mistrzów?".



Anyone got any tips for getting a Champions League logo off a face? #glowing#uclfinal#whofancieskiev#9assists#minusonegoalpic.twitter.com/niNoXBtJPv — James Milner (@JamesMilner) May 2, 2018





Zdjęcie robi furorę w sieci. Internauci pytają w komentarzach, czy to "najdziwniejszy", "najbardziej komiczny", "najładniejszy gol samobójczy w historii?" Dziennikarze "Daily Mirror" poszli krok dalej i zamieścili w artykule logo LM na policzku Milnera.

Liverpool ostatecznie przegrał w Rzymie 2:4, ale wobec zwycięstwa u siebie 5:2, wystąpi w finale.



Glass of red tonight, @JamesMilner?



"I might stretch myself to a Ribena!"







@DesKellyBTSpic.twitter.com/OL8Ry5q1Zs — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 2, 2018