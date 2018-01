Kadrowicz Nawałki zmienił klub. "Karierę będzie kontynuował w Bułgarii"





Foto: Zagłębie Lubin Twitter Jakub Świerczok zdobył jesieną 16 bramek

Jakub Świerczok nie jest już zawodnikiem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Napastnik powoływany ostatnio do kadry przez selekcjonera Adama Nawałkę, wiosną będzie bronił barw mistrza Bułgarii – Łudogorca Razgrad.

O transferze Świerczoka poinformował w piątek na swojej stornie internetowej klub z Lubina. "25-latek zdecydował się na zmianę barw klubowych i karierę będzie kontynuował w Bułgarii. Tamtejszy Łudogorec Razgrad zdecydował się na wykupienie zawodnika z naszego klubu" - napisano.



Świerczok trafił do Zagłębia latem 2017 roku. Jesienią prezentował sią na tyle dobrze (16 goli w 21 meczach), że dostał powołanie do reprezentacji Polski i wystąpił w dwóch spotkaniach.

Swoją grą zwrócił na siebie uwagę też mistrza Bułgarii, który postanowił skorzystać z zapisu w kontrakcie napastnika i go wykupił (koło 1 mln euro).





Jakub Świerczok odchodzi z Zagłębia Lubin. Dziękujemy za wszystko, Kuba! https://t.co/A8KefJxYPopic.twitter.com/U1Q3u3jPem — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) 19 stycznia 2018

Kolejny wyjazd

Dla 25-letniego napastnika nie będzie to pierwsza zagraniczna przygoda z piłką. Wiosną 2012 roku trafił do FC Kaiserslautern, ale niemieckiej ligi nie podbił i szybko wrócił do Polski. Przed przejściem do Zagłębia był zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz, Górnika Łęczna i GKS Tychy.



W Łudogorcu występuje już inny reprezentant Polski Jacek Góralski. Mistrz Bułgarii jest liderem w krajowej lidze z punktem przewagi nad CSKA Sofia.