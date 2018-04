Rehabilitacja w Polsce pomogła. Kuba znowu wśród Wilków





Jakub Błaszczykowski znowu z piłką! Polski skrzydłowy we wtorek wrócił do Niemiec i odbył pierwszy po kontuzji pleców trening w Wolfsburgu.

Skrzydłowy reprezentacji Polski ostatni raz wybiegł na murawę 13 listopada minionego roku. Założył wtedy koszulkę kadry w meczu towarzyskim z Meksykiem. Potem przyszły problemy. Kuba zaczął odczuwać ból w plecach, a klubowi lekarze długo nie potrafili zdiagnozować jego przypadłości. Polaka zabrakło w osiemnastu kolejnych starciach Wilków.

Ból minął bezpowrotnie?

Choć na początku marca wrócił do treningów, to selekcjoner Adam Nawałka nie powołał go na mecze z Nigerią i Koreą Południową. Przyznał jednak, że jest w stałym kontakcie z piłkarzem i liczy na jego powrót do formy oraz reprezentacji. - Wygląda to optymistycznie. Kuba nadrabia zaległości i cały czas liczymy na niego. Podstawą będzie dyspozycja fizyczna - stwierdził na konferencji prasowej.

Niestety, w kolejnych tygodniach ból nie ustąpił. Pod koniec marca Błaszczykowski poprosił władze Wolfsburga o zgodę na wyjazd do Płocka i rozpoczęcie rehabilitacji pod okiem swojego wujka, srebrnego medalisty olimpijskiego z Barcelony Jerzego Brzęczka i czołowego trenera przygotowania fizycznego Leszka Dyji.

Wygląda na to, że dwutygodniowa rehabilitacja przyniosła efekty. We wtorek 32-letni Polak stawił się na treningu w Wolfsburgu. Wrócili też obrońca Marcel Tisserand ipomocnik Yannick Gerhardt.



Nie wiadomo, kiedy trener Bruno Labbadia ponownie postawi na Błaszczykowskiego. Już za trzy dni bardzo ważny dla Wilków mecz z FC Augsburg. Po 29 kolejkach Bundesligi VfL z 29 punktami plasuje się na 15. miejscu, a od lidera Bayernu Monachium dzieli go 43 punktów.