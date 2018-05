Izraelski klub z Trumpem w nazwie. "Wykazał się odwagą oraz miłością"





Beitar Jerozolima, wielokrotny piłkarski mistrz Izraela, zmienił nazwę na Beitar Trump Jerozolima. W ten sposób szefowie klubu uhonorowali prezydenta USA Donalda Trumpa. "Wykazał się odwagą oraz prawdziwą miłością wobec obywateli Izraela i ich stolicy" - wyjaśnili w oświadczeniu.

Klub zmianę ogłosił w niedzielę, dzień przed zaplanowanym otwarciem ambasady USA w Jerozolimie. To efekt przełomowej decyzji Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w grudniu ogłosił, że USA uzna Jerozolimę za stolicę Izraela.



Izraelskie władze były zachwycone, ale decyzja wywoła ostre protesty muzułmanów na całym świecie. Izrael uważa bowiem Jerozolimę za swą odwieczną i niepodzielną stolicę. Z kolei Palestyńczycy chcą, by we wschodniej części miasta powstała stolica ich niepodległego państwa.



Zaskakujące oświadczenie w tej sprawie wydał Beitar, klub znany i utytułowany. W swej historii sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo, siedem razy zwyciężał w krajowym pucharze. Obecnie jest wiceliderem ligowych rozgrywek.

"Przeszedł do historii"

"Przez 70 lat Jerozolima czekała na międzynarodowe uznanie, dopóki prezydent Trump swoją decyzją uznał miasto za wieczną stolicę Izraela. Wykazał się odwagą oraz prawdziwą miłością wobec obywateli Izraela i ich stolicy. Obecnie inne kraje podążają jego śladem, oddając Jerozolimie należny status. Prezes klubu i właściciel Eli Tabib oraz dyrektor wykonawczy Eli Ohana postanowili więc dołączyć do nazwy nazwisko amerykańskiego prezydenta, który przeszedł do historii. Odtąd klub będzie nazywał się Beitar Trump Jerozolima" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



Na razie nie wiadomo, czy zmiana wejdzie w życie na stałe. Ale postawa Beitaru żadnym zaskoczeniem nie jest. To jedyny klub w izraelskiej ekstraklasie, który nigdy nie miał w zespole arabskiego piłkarza.

Część kibiców Beitaru solidnie zapracowała na reputację rasistów. W 2013 roku klub pozyskał dwóch czeczeńskich muzułmanów. Fani byli wściekli. Obrażali nowych piłkarzy, podpalili nawet siedzibę biura Beitaru.

Kontrowersyjna decyzja

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.



Pod koniec lutego Trump zdecydował, że amerykańska ambasada zostanie przeniesiona do Jerozolimy 14 maja, czyli w 70. rocznicę proklamowania niepodległości Izraela. W niedzielę przyleciała już amerykańska delegacja. W jej skład wchodzą między innymi sekretarz skarbu Steven Mnuchin, doradca i córka prezydenta Ivanka Trump oraz negocjator do spraw Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa, Jared Kushner.



W grudniu zeszłego roku 128 krajów zagłosowało za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, domagając się anulowania decyzji Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. 35 państw wstrzymało się od głosu, w tym Polska, Australia, Kanada, a 21 krajów nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym Ukraina, Mołdawia i Gruzja.



70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית”ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה ”בית”ר 'טראמפ' ירושלים”.

לפרטים המלאים: https://t.co/F03lrPfsmOpic.twitter.com/pngl3dPUwi — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) 13 maja 2018