Od czterech lat nie gra w piłkę, ale wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Niespełna dwa miesiące po trzecim przeszczepie nerki były napastnik Werderu Brema Ivan Klasnić rozważa powrót na boisko. Dostał nawet propozycję.

Wszystko zaczęło się w 2006 roku, gdy Klasnić przeżywał swój najlepszy okres w karierze. Napastnik przygotowywał się do niegroźnego zabiegu wycięcia wyrostka robaczkowego. Wyniki badań jego krwi zszokowały. Okazało się, że ma niewydolność nerek. Lekarze się pomylili. Kiedyś strzelał Polakom, teraz walczy o życie Problemy z... czytaj dalej »

Trzy przeszczepy w dziesięć lat

Chorwat musiał poddać się przeszczepowi. Dawca znalazł się dość szybko, organ otrzymał od własnej matki. Nerka się nie przyjęła i potrzebna była następna próba. Tym razem dawcą został ojciec piłkarza. Po tej operacji wyniki były na tyle dobre, że mógł wrócić na boisko. Został pierwszym profesjonalnym piłkarzem, który kontynuował karierę po transplantacji.

Polscy kibice kojarzą go najlepiej Euro 2008, z meczu z Polską. Była trzecia kolejka fazy grupowej mistrzostw Europy, a kadra Leo Beenhakkera wciąż miała szansę na awans do ćwierćfinału. Musiała pokonać Chorwację, w której składzie grał Ivan Klasnić. To właśnie on wysłał Polaków do domu, zdobywając jedyną bramkę meczu i zapewniając swojej reprezentacji zwycięstwo 1:0.

Klasnić karierę zakończył w 2013 roku.

Przeszczepiona nerka nie funkcjonowała już prawidłowo. Znów potrzebny był przeszczep, ale sprawa nie była już taka prosta, jak się wydawało. Dawcą nie mógł być już bowiem członek rodziny. Chorwat regularnie pojawiał się w szpitalu i dopytywał, aż w końcu się doczekał. 17 października trzeci raz położył się na operacyjny stół. Trzeci w ciągu dziesięciu lat. Źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0 / Die Bildermacherei Cuxhaven, Kerstin Tietje Ivan Klasnić jest już po trzecim przeszczepie

Zmienił silnik

Początkowo po zabiegu przyznał, że miał spore obawy, czy nerka się przyjmie, ale wygląda na to, że Ivan czuje się coraz lepiej. - Z przeszczepem jest jak ze zmianą silnika, teraz mam nowy. Mogę pić i jeść, co i ile chcę. Nie muszę się więcej dializować. Życie jest łatwiejsze i to jest miłe - podkreślił dwa miesiące po trzecim przeszczepie w obszernym wywiadzie dla "Weser-Kurier".

Przyznał w nim nawet, że temat jego dalszej gry w piłkę nie jest jeszcze definitywnie zakończony. - Skoro już po jednej transplantacji wróciłem na boisko, więc dlaczego teraz miałoby się nie udać? Po trzecim przeszczepie dostałem ofertę, znowu mogę grać w piłkę, co jest dla mnie kolejną opcją. Będę miał czas do lata, by wrócić do formy - wyjawił 37-latek.

A co, jeśli nie gra w piłkę? - Bycie trenerem to nie dla mnie zajęcie, prędzej mógłbym pełnić rolę menedżera - zakończył.









