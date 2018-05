Lech postawił na swojego człowieka. "Wskoczę w ogień"





Foto: East News | Video: PAP/Michał Klag Lech po remisie z Wisłą nie ma już szans na mistrzostwo

Lech ma nowego trenera. Drużynę od przyszłego sezonu poprowadzi Ivan Djurdjević, były piłkarz poznańskiego klubu, który po zakończeniu kariery prowadził zespół rezerw Kolejorza.

41-letni Serb podpisał dwuletni kontrakt. Ma już skompletowany sztab szkoleniowy, który na dniach zostanie przedstawiony.



Lech oszczędzał obrońcę przed hitem z Legią. Nie zagra przez brak rozsądku Do kuriozalnej... czytaj dalej » - Nie chcemy dłużej zwlekać z ogłaszaniem naszej decyzji. Wiemy jak ważna jest ona dla wszystkich kibiców. Pojawia się zbyt wiele spekulacji, a nasze rozmowy od samego początku prowadziliśmy tylko z Ivanem. Oficjalnie zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej w przyszłym tygodniu - powiedział wiceprezes klubu Piotr Rutkowski, cytowany przez oficjalną stronę Lecha.



I dodał: - Wiemy, że jest gotowy. Chcemy jego silnego charakteru, nieustępliwości, waleczności i twardej ręki. Tego nam w tym roku zabrakło.

Zacznie od nowego sezonu

Lech w zeszłym tygodniu zwolnił Nenada Bjelicę. Chorwacki szkoleniowiec zakończył sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, ale zespół po podziale tabeli na dwie grupy zaczął przegrywać. W pięciu meczach zdobył zaledwie cztery punkty. Bjelicę pogrążyła porażka w fatalnym stylu u siebie z Jagiellonią, ograniczająca do minimum szanse na mistrzostwo. Te przepadły później po remisie z Wisłą, ale w Krakowie drużynę poprowadziło już trio: Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa. Oni również zakończą sezon meczem z Legią.



Djurdjević zacznie więc pracę od nowego sezonu. Na razie jest w trakcie kursu trenerskiego, który zakończy się przyznaniem certyfikatu UEFA Pro, najwyższych uprawnień, pozwalających na pracę m.in. w polskiej ekstraklasie. Ale to nastąpi dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu Polski Związek Piłki Nożnej może mu przyznać tymczasową licencję.



@LechPoznan dla niego był zawsze „sprawą honoru”. Od nowego sezonu będzie jego trenerem. Ivan Djurdjević podpisał 2-letni kontrakt z Kolejorzem!

Więcej info: https://t.co/uuT9S9AoY2pic.twitter.com/a5VC43IaZk — Lech Poznań (@LechPoznan) 17 maja 2018





Utytułowany jako piłkarz

Serb przez sześć lat występował w Lechu. Zdobył mistrzostwo Polski (2010) oraz Puchar Polski (2009). Rozegrał 134 spotkania, strzelił sześć goli. Wcześniej był zawodnikiem m.in. portugalskich klubów Vitorii Guimaraes oraz Os Belenenses Lizbona.



Ekstraklasa zdecydowała: Legia nie będzie miała fety w Poznaniu. PZPN zdziwiony Jeśli Legia... czytaj dalej » Karierę zakończył w 2013 roku. Jako ulubieniec poznańskich kibiców, którzy doceniali go za twardą grę oraz lojalność wobec klubu. "Sprawa honoru. Walczyłem o dobrą sprawę, w biegu wytrwałem do końca, dochowałem wiary. Niepokonany" - z takim hasłem na koszulce wybiegł w pożegnalnym meczu.



Djurdjević później zaczął pracować w Akademii Lecha. Od trzech sezonów prowadził występującą w trzeciej lidze drużynę rezerw. Za moment będzie zarządzał pierwszym zespołem.



- Czułem, że to nastąpi w trudnym momencie i przygotowałem się na to. Nie chodzi tylko o to, że ja świetnie znam ten klub. Dziś mogę powiedzieć, że ja jestem stąd, Poznań to mój dom. Stąd jest moja żona, tu żyją moje dzieci i chodzą tu do przedszkola. Nie wyobrażam sobie tego, że po dwóch dniach, w razie czego spakuję się i wyjadę - podkreślił nowy trener Kolejorza.



I dodał: - To dla mnie wielka odpowiedzialność. Nie jeden raz mówiłem, że wiem jak ważny dla miasta i regionu jest Lech, że jego koszulka, z jego herbem, to nie 20 gramów, a 20 kilogramów. Ten klub jest wielki i zasługuje na to, by za niego wskoczyć w ogień. I ja to zrobię.