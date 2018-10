Milik opowiedział o napadzie. "Czekali na nas i rozmawiali tylko przy pomocy broni"





»

"30 sekund terroru" - tak dziennik z Neapolu "Il Mattino" pisze w piątek o napaści na Arkadiusza Milika pod jego domem na przedmieściach tego miasta. Gazeta przytacza relację piłkarza, który opisał, że napastnicy milczeli i "mówili przy pomocy pistoletu".

Do napadu na zawodnika Napoli doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Varcaturo po zwycięskim dla jego klubu meczu z Liverpoolem w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Milik stracił zegarek o wartości 27 tysięcy euro - podał neapolitański dziennik.

"Prawie idealna noc" - napisał w czwartek Milik na swoim Instagramie. Nieco więcej zdradził neapolitańskiemu dziennikowi.

"Zamaskowani, mieli kaski"

Napastnicy "czekali na nas" - takie słowa polskiego piłkarza przytoczono na pierwszej stronie. Jak wyjaśniono, Milik ze swoją narzeczoną za kierownicą wracał do domu ze stadionu San Paolo - "zmęczony po wysiłku, ale szczęśliwy z powodu zwycięstwa" - dodaje "Il Mattino". Pistolet przystawiony do głowy Milika. Polski napastnik okradziony Chwile grozy... czytaj dalej »

Kiedy byli już przed bramą garażu, z ciemności wyłoniło się dwóch mężczyzn na skuterze. Siedzący z tyłu osobnik trzymał pistolet, który wymierzył Milikowi w twarz. Przytoczono zeznania, jakie złożył potem piłkarz na posterunku karabinierów, mówiąc, że napastnicy byli zamaskowani i mieli na głowach kaski.

Jak stwierdził, natychmiast zorientował się, że przestępcom chodzi o cenny złoty zegarek z brylantami, który miał na ręce. - Ten z pistoletem uderzył nim w zamknięte okno samochodu i nie wypowiadając ani słowa pokazał mi, żeby oddać mu zegarek - to słowa Milika, przytoczone w artykule.

Jak wyjaśnił, oddał zegarek, a ze względu na to, że całe zdarzenie przebiegło błyskawicznie, nie jest w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących wyglądu sprawców rozboju. Zastanawiające jest to, dlaczego napastnicy milczeli - zaznaczyła gazeta, która wyraża przypuszczenie, że prawdopodobnie chodziło o to, aby nie można było ich poznać po tym, jak mówią; z dialektem neapolitańskim lub zagranicznym akcentem.

Źródło: PAP/EPA Milik był aktywny w starciu z Liverpoolem

"Wiedzieli, że gram"

Milik stwierdził również: - Nie sądzę, aby napastnicy mnie śledzili, ale sądzę, że czekali na nas pod moim domem, wiedząc, że gram mecz w Lidze Mistrzów. "Il Mattino" zwraca uwagę na to, że w okolicy w chwili napadu nikogo nie było, a na ulicy oraz przed domem piłkarza nie ma kamer monitoringu.

Gazeta informuje o przeprosinach i wyrazach ubolewania dla napastnika Napoli ze strony kibiców klubu.

Źródło: "Il Mattino" Milik opowiedział włoskiej gazecie o napadzie