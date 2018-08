Pucharowa klęska Górnika. Wielkie lanie na Słowacji





Foto: PAP | Video: PAP/EPA Górnik żegna się z Europą

Na drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy piłkarze Górnika zakończyli pierwszą od 23 lat przygodę z pucharami. W rewanżowym meczu na Słowacji zabrzanie doznali wysokiej porażki z AS Trencin 1:4.

Przed tygodniem Górnik przegrał w Zabrzu 0:1, mimo że miał wiele sytuacji. Jeśli tamto spotkanie nie dało jednoznacznych odpowiedzi, kto bardziej zasługuje na awans, to rewanż na Słowacji rozwiał wszelkie wątpliwości.

Bezradni

Wydawało się, że to zabrzanie będą chcieli w nim rzucić się do odrabiania strat, tyle że po 20 minutach przegrywali już 0:2. Najpierw po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Joeya Sleegersa, piłkę do własnej bramki niefortunnie skierował Igor Angulo, a następnie po akcji Philipa Azango piłkę przejął Hamza Cataković, uderzył perfekcyjnie w kierunku dalszego słupka i Tomasz Loska był bez szans.

Szybkie dwa gole kompletnie podcięły skrzydła Górnikowi, który nie miał pomysłu na sforsowanie obrony gospodarzy. Ci zaś ochoczo stwarzali sobie kolejne okazje. Najlepsze marnowali Reuben Yem, Antonio Mance i Azango.

Na pierwszą dogodną sytuację zabrzan trzeba było czekać do drugiej połowy. W 48. minucie po dośrodkowaniu Konrada Nowaka i strąceniu piłki głową przez jednego z piłkarzy, Igor Semrinec czujnie przeniósł ją nad poprzeczką. Niedługo potem szansę miał Angulo, ale został zablokowany. Gdyby Hiszpan ją wykorzystał, jeszcze różnie mogło być. Tymczasem chwilę później Azango po podaniu Catakovicia trafił na 3:0.

Tylko honor

Górnik odpowiedział minutę później. Daniel Smuga otrzymał podanie od Konrada Nowaka i płaskim strzałem uratował honor zabrzan. Ci, co myśleli, że gol ten uskrzydli nieco trzecią drużynę poprzedniego sezonu ekstraklasy, szybko się przekonali, że są w błędzie. Bliżej zdobycia czwartej bramki byli bowiem piłkarze z Trenczyna. Kibice doczekali się jej w doliczonym czasie. Zdobył ją kapitalnym lobem Cataković i było to zdecydowanie najpiękniejsze trafienie meczu.

AS Trencin – Górnik Zabrze 4:1 (2:0)

Igor Angulo (10-samobójcza), Hamza Cataković (20, 90), Philip Azango (59) - Daniel Smuga (60)

Żółte kartki: AS Trencin - Ashran El Mahdioui; Górnik - Szymon Matuszek. Sędziował: Ola Hobber Nilsen (Norwegia). Widzów: 1897.

Trencin: Igor Semrinec - Reuben Yem, Martin Sulek, James Lawrence, Lukas Skovajsa - Hamza Catakovic, Ashran El Mahdioui (90+1. Philippe van Arnhem) , Abdul Zubairu - Joey Sleegers, Antonio Mance (90+1. Umeka Umeh), Philip Azango (86. Osman Bukari).

Górnik: Tomasz Loska - Adam Wolniewicz, Przemysław Wiśniewski, Dani Suarez, Adrian Gryszkiewicz - Daniel Liszka (46. Daniel Smuga), Szymon Matuszek, Szymon Żurkowski, Marcin Urynowicz (46. Konrad Nowak)- Igor Angulo, Jesus Jimenez (73. Adam Ryczkowski).