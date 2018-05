Najwięksi przegrani. Ich Nawałka skreślił





Adam Nawałka swoimi powołaniami do szerokiej kadry na mundial uradował 35 piłkarzy. Jest jednak także grupa zawodników, którzy jeszcze niedawno mogli wierzyć, że znajdą się na liście wybrańców selekcjonera, ale ostatecznie stało się inaczej. Oto najwięksi przegrani piątkowych powołań.

Taras Romanczuk

Urodzony na Ukrainie piłkarz w marcu dostał polskie obywatelstwo i od razu znalazł się na ostatnim zgrupowaniu Biało-Czerwonych. Miał być alternatywą dla Grzegorza Krychowiaka. Godzina gry w meczu Polski z Koreą Południową oraz ostatnie przeciętne występy w Jagiellonii nie przekonały jednak Nawałki.

Taras Romanczuk z polskim paszportem, ale bez szans na mundial



Jakub Świerczok

Rywalizacja na pozycji napastnika w polskiej kadrze jest ogromna, o czym boleśnie przekonał się 25-latek. Świerczok mógł mieć rozbudzone nadzieje, w końcu zagrał w listopadowych spotkaniach towarzyskich z Meksykiem i Urugwajem. Przenosiny z Zagłębia Lubin, gdzie był skuteczny, do Łudogorca Razgrad, w którym nie jest podstawowym zawodnikiem, nie wyszły mu na dobre.



Jarosław Jach

Podobna sytuacja jak u Świerczoka. Jach zebrał bardzo pochlebne recenzje za występy w spotkaniach z Meksykiem i Urugwajem. Imponował tam spokojem i pewnymi interwencjami. Zdecydował się jednak odejść z Zagłębia do występującego w Premier League Crystal Palace, po czym… nie zagrał w żadnym meczu o stawkę. Może sobie pluć w brodę.



Paweł Wszołek

Był w kadrze na oba ostatnie towarzyskie spotkania. Z Meksykiem zagrał w drugiej połowie. W zespole angielskiej Championship Queens Park Rangers zanotował kilka niezłych występów, ale to okazało się za mało. Wszołek miał szansę pojechać na mistrzostwa Europy w 2016 roku, ale wówczas w ostatniej chwili przegrał z kontuzją.



Mariusz Stępiński

On też mógł marzyć o wyjeździe na mundial. Przed dwoma laty Nawałka zabrał go na mistrzostwa Europy do Francji i choć nie zagrał w żadnym meczu, to wydawało się, że przyszłość 22-latka jest świetlana. 20 minut gry w meczu z Meksykiem oraz gole w Serie A z Milanem, Napoli, Interem i Crotone nie wystarczyły, by ponownie przekonać do siebie selekcjonera.



Paweł Jaroszyński

Nawałka powołał go na zgrupowanie przed meczami z Nigerią i Koreą Południową, jednak nie dał szansy debiutu w kadrze. W kwietniu 23-latek wystąpił w czterech spotkaniach Serie A w barwach Chievo Verona, ale niczym specjalnym się nie wyróżnił.

Szeroka kadra reprezentacji Polski:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).