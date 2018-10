Ibrahimović stracił pozycję lidera. A wyprzedzał nawet rodzinę królewską





Foto: Wikipedia | Video: Wikipedia / Football.ua, Twan6273, Ardfern, soccer.ru Ibrahimović grał w największych klubach

Szwedzki napastnik Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimović, przez ostatnie dziesięć lat znajdujący się na czele listy popularności medialnej w Szwecji, spadł w tym roku na drugie miejsce. Wyprzedził go selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Janne Andersson.

Akinfiejew kończy reprezentacyjną karierę 111-krotny... czytaj dalej » Dane zbierane są w okresie od 1 października do 30 września następnego roku przez firmę Retriever Sverige AB monitorującą szwedzkie media.



Wyliczono, że Andersson pojawił się w 34049 artykułów, co oznacza wzrost zainteresowania nim o 65 procent w stosunku do roku poprzedniego (19422). Ibrahimović odnotował z kolei 24-procentowy spadek - z 35182 artykułów do 26796.

Mundial bez Ibrahimovicia

Na trzecim miejscu znalazła się biegaczka narciarska Charlotte Kalla, której poświęcono 22986 artykułów, co jest wzrostem o 37 procent w stosunku do poprzednich badań.



Zdaniem agencji TT powodem takich wyników jest awans Szwecji pod wodzą Anderssona do mundialu w Rosji, gdzie doszła do ćwierćfinału oraz nieobecność w tym turnieju Ibrahimovicia.



Kalla zdominowała szwedzkie media podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongchangu, zdobywając cztery medale - złoty i trzy srebrne.



Dziennik „Aftonbladet” przypomniał, że jeszcze przed trzema laty w badaniach Retriever Sverige AB odnotowano aż 54256 artykułów o Ibrahimoviciu, a o bardzo popularnej szwedzkiej rodzinie królewskiej zaledwie 34432.