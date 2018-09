Jechał pod wpływem alkoholu, pozostanie kapitanem drużyny





W sierpniu został przyłapany na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, ale pozostanie kapitanem Tottenhamu. Taką decyzję odnośnie bramkarza mistrzów świata Hugo Llorisa podjął menedżer londyńczyków Mauricio Pochettino.

31-letni zawodnik został przebadany alkomatem podczas kontroli policyjnej 24 sierpnia w centrum Londynu. Według świadków, jechał swoim porsche wolno, ale nie kontrolował pojazdu i niewiele brakowało, aby uderzył w zaparkowane auta. W środę, podczas rozprawy sądowej, przyznał się do zarzutu jazdy pod wpływem alkoholu. Ponad dwa razy przekroczył dopuszczalny limit. Kapitan mistrzów świata ukarany za jazdę pod wpływem alkoholu Hugo Lloris... czytaj dalej »

"Lekcja dla wszystkich"

- Po pierwsze on bardzo żałuje tego, co się stało i - co jasne - nie czuje się z tym dobrze. Wie, że popełnił błąd, przyznał się do winy i wziął odpowiedzialność. Niech to będzie lekcją dla nas wszystkich - zaznaczył argentyński szkoleniowiec Spurs.

Jak dodał, zawodnik poniósł już karę za swoje zachowanie - musi zapłacić 50 tysięcy funtów grzywny (65 tys. dolarów) i na 20 miesięcy stracił prawo jazdy. Sprawę sankcji w klubie Pochettino uznał za "wewnętrzną". - Nie straci jednak opaski kapitana - powiedział o Francuzie.

Obecnie Lloris leczy kontuzję uda, której nabawił się w ligowym spotkaniu z Manchesterze United. Do gry wróci za kilka tygodni.