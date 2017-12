Liverpool pobił rekord transferowy. Oto najdroższy obrońca w historii futbolu





Holender Virgil van Dijk został nowym obrońcą Liverpoolu. Trener Juergen Klopp oraz działacze The Reds byli najbardziej zdeterminowani, by pozyskać zdolnego 26-latka i zdecydowali się zapłacić za niego rekordowe pieniądze.

Van Dijk w tym sezonie reprezentował barwy Southamptonu - 14. obecnie klubu Premier League. Trafił tam przed niespełna dwoma laty ze szkockiego Celticu za 13 milionów funtów. The Reds wielokrotnie przebiło tę kwotę.





75 mln funtów

Krychowiak największym rozczarowaniem w Anglii. Trener twierdzi, że go nie skreśla Angielskie media... czytaj dalej » Jak podają brytyjskie media, najdroższy obrońca w historii kosztował Liverpool 75 milionów funtów (czyli blisko 355 mln złotych)! Dzięki tak wielkim pieniądzom udało się zdystansować Manchester City i Chelsea. To zresztą Obywatele mieli do tej pory w składzie najdroższego defensora na świecie. Minionego lata Pep Guardiola i spółka zapłacili za 23-letniego Benjamina Mendy’ego z Monaco 52 miliony funtów.

Van Dijk był przymierzany do Liverpoolu już pół roku temu, ale ostatecznie do transferu wtedy nie doszło. Podobno wówczas The Reds proponowali "tylko" 60 mln funtów. Klub z Anfield przeprosił nawet oficjalnie za całe zamieszanie.



Teraz sprawa jest już przesądzona. W środowe popołudnie Liverpool zamieścił na swojej stronie internetowej zdjęcie Holendra z koszulką The Reds na tle choinki i poinformował, że doszedł do porozumienia z Southampton FC w sprawie transferu.

"Dzień pełen dumy"

26-letni piłkarz oficjalnie przejdzie do Liverpoolu 1 stycznia, gdy zostanie otwarte okienko transferowe. W nowym zespole ma grać z numerem cztery na koszulce.



Southampton zrobił na Holendrze doskonały interes i teraz potwierdził, że uzgodnił warunki transferu, którego suma jest nowym rekordem świata za obrońcę.

"To dla mnie i mojej rodziny dzień pełen dumy, dołączam do jednego z największych piłkarskich klubów na świecie" - napisał szesnastokrotny reprezentant Holandii na portalu społecznościowym.