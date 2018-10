Niepokój w Bayernie. "Na końcu to trener będzie odpowiadał za wyniki"





Kibice Bayernu mają powody do niezadowolenia - dwa remisy i porażka w trzech ostatnich meczach, utracona pozycja lidera Bundesligi i przede wszystkim kiepska gra. Czy pożar uda się ugasić w miarę szybko?

"Wysoki poziom frustracji". Piłkarz Bayernu wyszedł bez słów Słaba forma... czytaj dalej » Niemieccy dziennikarze zastanawiają się nad przyczynami gorszej postawy Bayernu. Klub z Bawarii dopadł podobny kryzys do tego sprzed roku, za kadencji zwolnionego wówczas Carlo Ancelottiego.

"Nie wiem, co się stało"

Wydawało się, że po dwóch kolejnych słabych spotkaniach w Bundeslidze, mecz Ligi Mistrzów z Ajaksem będzie znakomitą okazją, by udowodnić, że Bayernowi nic nie dolega. Okazało się, że wyniki poprzednich spotkań nie były przypadkowe. Piłkarze nie grają na miarę swoich możliwości, nie ma lidera, co najlepiej widać na przykładzie Roberta Lewandowskiego. Na domiar złego pierwszy celny strzał na bramkę Ajaksu Polak oddał dopiero w 83. minucie.

Trener Niko Kovac nie do końca zna przyczynę złej formy swoich zawodników. - Nie wiem, co się stało - oświadczył.

Tuż po meczu prezes Bayernu Uli Hoeness nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Poprosił tylko o wyrozumiałość.

– Decyzje należą do szkoleniowca. Na koniec to on będzie odpowiadał za wyniki – wyjaśnił potem, kiedy emocje opadły.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski i jego koledzy z Bayernu nie zachwycają

"Czy Kovac powinien się obawiać konsekwencji, tym bardziej, jeśli wyniki szybko się nie poprawią? Odpowiedź zna tylko Hoeness, jednak to pewne, że niepokój w Bayernie jest odczuwalny" – napisano w serwisie Sport1.de.

Prezes zauważa, że Bayern zmaga się z pierwszym kryzysem za kadencji obecnego trenera. – Już w meczu z Augsburgiem zgubiliśmy rytm. Ajax grał bardzo dobrze, w tej chwili mamy pewne problemy, ale to normalne - oznajmił.

Co na to Kovac? - Potrzebuję jednego, dwóch dni, żeby się temu przyjrzeć - wyjaśnił.

Przed Bawarczykami kolejne wyzwanie, tym razem w Bundeslidze. W sobotę ich rywalem będzie czwarta w tabeli Borussia Moenchengladbach.