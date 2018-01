Hiszpańskie media: sytuacja Realu prawie krytyczna





Po odpadnięciu Realu Madryt z Pucharu Króla, hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że jedyną szansą "Królewskich" na uratowanie sezonu jest triumf w Lidze Mistrzów. "Trener Zinedine Zidane i jego piłkarze są już prawie w krytycznej sytuacji" - oceniono.

Real został wyeliminowany przez ekipę Leganes, która do półfinału Copa del Rey awansowała po raz pierwszy w swojej prawie 90-letniej historii. W ubiegłym tygodniu przegrała wprawdzie u siebie 0:1, ale w rewanżu na Santiago Bernabeu pokonała mistrza Hiszpanii 2:1.



I po Realu. Męczarnie w pierwszym meczu, porażka w rewanżu Piłkarze Realu... czytaj dalej » Co więcej, Realowi źle wiedzie się w ekstraklasie. Po 20 kolejkach ma 35 punktów i zajmuje dopiero czwarte miejsce. Do prowadzącej Barcelony traci 19 i trudno upatrywać pocieszenia w tym, że ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie.

Zidane w trudnej sytuacji

"Leganes dało radę mistrzowi Europy lub temu, co z niego zostało. Real już przegrał ligę, a w tę środę wyrzucił za burtę kolejne trofeum. A miał wszystko po swojej stronie: historię, większą presję na zdobycie Pucharu, przewagę z pierwszego meczu, większy budżet i lepszy skład" - oceniono na internetowej stronie dziennika "Marca".



"Środowa porażka była tragedią, która pozostawia trenera Zinedine'a Zidane'a i jego podopiecznych w sytuacji trudnej, prawie krytycznej: cały sezon sprowadza się teraz do Ligi Mistrzów" - dodano.

"Pepinazo"

"W Madrycie nie potraktowano poważnie Leganes, dlatego Pucharu nie będzie. Real w dalszym ciągu nie potrafi odnaleźć równowagi" - napisano w komentarzu na stronie internetowej dziennika "As".



Przypomniano także wydarzenie z sezonu 2009/10, kiedy Real sensacyjnie przegrał na wyjeździe z trzecioligowym wówczas Alcorcon 0:4. W rewanżu zdołał wygrać tylko 1:0 i odpadł, a tę wpadkę w mediach zapamiętano jako "Alcorconazo".



Tę środową nazwano "Pepinazo" - od słowa "Pepineros", które jest przydomkiem piłkarzy Leganes.



"Zasłużyli na miano bohaterów. Zespół z południa stolicy dotarł po raz pierwszy do półfinału Pucharu, po plecach mistrza Hiszpanii i Europy. Choć Puchar Króla nie był na liście priorytetów Realu, w tym momencie było to trofeum na wyciągnięcie ręki" - napisano w serwisie internetowym "El Pais".

Źródło: PAP/EPA Kapitan Realu Sergio Ramos nie może uwierzyć w to, co się stało

"Cieniem samego siebie"

Przypomniano także, że trzy dni wcześniej "Królewscy" rozbili przed własną publicznością Deportivo La Coruna 7:1 w ekstraklasie.



"Z wyjściowego składu z tamtego spotkania w środę został tylko Nacho, a Real stał się cieniem samego siebie. To była drużyna bez polotu i przewidywalna. To okres, o którym kibice Realu będą chcieli zapomnieć" - podkreślono.



W półfinale Copa del Rey zagrają także Sevilla i Valencia. W czwartkowy wieczór na Camp Nou podejmie miejscowego rywala Espanyol. W pierwszym starciu tych ekip Espanyol nieoczekiwanie wygrał 1:0.