"Sevilla Marzeń", "Dali lekcję Mourinho". Hiszpanie pieją z zachwytu





Foto: "Diario de Sevilla", "Marca", "AS" | Video: EPA Sevilla w euforii

Wyeliminować Manchester United Jose Mourinho i to na jego stadionie to wielki wyczyn. I właśnie w taki sposób awans Sevilli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów nazywają hiszpańskie media. "Napisała wielką historię na Old Trafford" - zachwycają się.

- 0:0 to nie jest zbytnio komfortowy wynik - mówił na konferencji prasowej o wyniku pierwszego starcia przed wtorkowym rewanżem Mourinho.

Menedżer United wiedział, co mówi. Wydawało się, że jego drużyna na Old Trafford będzie stroną dominującą, ale Sevilla od początku pokazała, że nie przyjechała na wycieczkę. Prawdziwym majstersztykiem trenera Vincenzo Montelli było wprowadzenie w 72. minucie Wissama Ben Yeddera.

Napastnik gości zaledwie po dwóch minutach od wejścia na boisko wykorzystał prostopadłe podanie Pablo Sarabii i pokonał Davida de Geę. Niespełna cztery minuty później kibice na Old Trafford przeżyli szok, bo ich zespół stracił drugą bramkę. Znów do siatki trafił Francuz. I choć straty zmniejszył Romelu Lukaku, to na dwie bramki dające awans Manchesterowi zabrakło już czasu.

W ten sposób Sevilla, dotychczas brylująca w Lidze Europy, awansowała pierwszy raz w historii do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W 1958 zagrała w tej fazie Pucharu Europy, poprzednika Champions League. Nie może więc dziwić euforia, jaka zapanowała w hiszpańskich mediach.

"Kolejna strona historii do opowiedzenia. Sevilla dodała blasku do swoich wspaniałych dziejów i to na Old Trafford, mistycznym stadionie nazywanym Teatrem Marzeń. Wszyscy miłośnicy wiary mogą być dumni. Sevilla Vincenzo Montelli, Banegi, Jose Castro i nawet Oscar Ariasa dali lekcję suwerennemu Mourinho" - głosi "Diario de Sevilla", największy dziennik w Andaluzji.

Nawet madryckie dzienniki, piszące głównie o Realu, oddały cześć Andaluzyjczykom, a zwłaszcza francuskiemu bohaterowi. "Sevilla Marzeń. Ben Yedder złożył podpis po wielkim wyczynem na Old Trafford" - donosi "AS".

Źródło: EPA/PETER POWELL Sevilla zdobyła Old Trafford

Po prostu "Big Ben"

Jeszcze bardziej w punkt trafili też dziennikarze madryckiej gazety "Marca". "Big Ben" - brzmi tytuł. "Francuz w 71. minucie zanotował gwiazdorskie wejście. Sevilla weszła do najlepszej ósemki w Europie po 60 latach. Ekipa Mourinho pokazała wiele mięśni i niewiele futbolu" - można przeczytać dalej.

W katalońskich mediach w środę tematem numer jeden jest wieczorny rewanż Barcelony z Chelsea, ale też jest wzmianka o wyczynie Sevilli. "Ben Yedder i wielka Sevilla napisali historię na Old Trafford" - donosi "El Mundo Deportivo".









Program meczów 1/8 finału LM:

(* awans)

13 marca, wtorek

Manchester United - * FC Sevilla 1:2; pierwszy mecz 0:0

* AS Roma - Szachtar Donieck 1:0; 1:2



14 marca, środa

Besiktas Stambuł - Bayern Monachium (18.00; 0:5)

FC Barcelona - Chelsea (20.45; 1:1)



6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2; 1:3



7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2; 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2; 4:0