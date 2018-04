Hiszpanie piszą o cierpieniu Realu. "Zdołał ugasić piekło"





Real wywiózł z Monachium fantastyczny wynik, choć długo był od Bayernu drużyną słabszą. "Królewscy potrafili cierpieć" - pisze w czwartek "AS". Podobnych stwierdzeń w hiszpańskich mediach nie brakuje.

"Tutaj to by było na tyle" - czytamy na okładce "Marki". W artykule podsumowującym mecz redaktorzy podkreślają, że zwycięstwo 2:1 jest dla Królewskich wielkim krokiem w stronę finału w Kijowie. Zachwycają się zimną krwią, którą wykazali się piłkarze Zinedine'a Zidane'a.

Bayern lepszy

Bayern traci obrońcę. "Udział w mundialu zagrożony" Jak pisze... czytaj dalej » "To był klasyczny mecz wyjazdowy w Lidze Mistrzów. Rywale mogli być lepsi przez całe 90 minut, ale Real doskonale wyczekiwał na swoje okazje. Gdy te się pojawiły, bezlitośnie je wykorzystał" - napisano. Zaznaczono, że to już trzecie kolejne wyjazdowe zwycięstwo w fazie play-off tegorocznych rozgrywek (wcześniej Real pokonał PSG i Juventus).

Na tych łamach przytoczono również słowa Zidane'a, który stwierdził, że "jego drużyna potrafiła w Monachium cierpieć".

I właśnie to cierpienie na swoją okładkę wyciągnął "AS". Tutaj również skupiono się na kolejnym wyjazdowym zwycięstwie. Podkreślono, że w ćwierćfinale Los Blancos mieli szczęście w starciu z Juventusem. "A teraz, w przedpokoju kijowskiego finału, na scenę wszedł Bayern - kolejna bestia. Real zdołał ugasić to piekło, z sobie znaną bezczelnością, będąc drużyną gorszą, nie zasługując na gole" - napisano.

"Jak zwykle"

W nieco innym tonie o meczu pisano w "Mundo Deportivo". Nic w tym jednak dziwnego, to dziennik wydawany w Katalonii. "Jak zwykle, Real miał szczęście i wygrał z niedokładnym Bayernem" - napisano. Zaznaczono też, że monachijczykom należał się ewidentny rzut karny po faulu Daniego Carvajala na Robercie Lewandowskim w pierwszej minucie meczu.

Bayern jest w trudnej sytuacji, ale jeszcze nie beznadziejnej. Szansę rewanżu będzie miał 1 maja w Madrycie.

