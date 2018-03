Hiszpanie ujawnili. Będzie mistrzostwo, będzie historyczna premia





Opłaca się być reprezentantem Hiszpanii, a jeszcze bardziej zdobyć mistrzostwo świata. Jeśli piłkarze z tego kraju będą w lipcu triumfować na rosyjskich boiskach, to każdy z zawodników może liczyć na rekordową premię w wysokości 800 tysięcy euro.

Najpierw świetny występ w wyjazdowym zremisowanym 1:1 meczu z mistrzami świata Niemcami, potem pogrom w Madrycie innego uczestnika mundialu Argentyny 6:1. Hiszpania potwierdziła marcowymi meczami towarzyskimi, że jest jednym z głównych faworytów do wygrania turnieju w Rosji. Niemcy ujawnili mundialowe premie. Są rekordowe. "Zawodnicy mają jasność sytuacji" Niemiecka... czytaj dalej »

Dwa razy więcej niż Niemcy

Kapitan Sergio Ramos i rada drużyny spotkała się ze sportowym dyrektorem federacji Fernando Hierro, by ustalić premie za zdobycie ewentualnego mistrzostwa. Opłaca się wylewać siódme poty. Na każdego zawodnika czeka wówczas rekordowe 800 tysięcy euro.

Jak wyglądało to w poprzednich latach u hiszpańskich piłkarzy? W 2010 roku za triumf w mundialu w RPA otrzymali po 600 tysięcy euro każdy. Przed mistrzostwami w Brazylii w 2014 roku stawka została podwyższona do 720 tysięcy, ale reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego nie zdołała wyjść z grupy, co było jedną z największych sensacji turnieju.

Dla porównania, jeśli w lipcu tytuł obronią Niemcy, każdy z nich dostanie "zaledwie" po 350 tysięcy euro. Warto podkreślić, że to dla nich i tak rekordowe kwoty. Jeśli przegrają w finale mogą liczyć na 200 tysięcy.

A u Polaków? Kwoty zostały już ustalone, ale prezes PZPN Zbigniew Boniek nie chciał podać je do wiadomości. "Ja jestem kibicem polskiego sportu i jakoś nigdy nie zaglądałem Stochowi do kieszeni. (...) Premie za osiągnięcia na mundialu nic w życiu piłkarzy nie zmienią. I tak dobrze im się wiedzie" - powiedział w marcu w wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna".

38 milionów od FIFA

Pod koniec października obradująca w Kalkucie Rada FIFA zdecydowała, że łączna pula nagród MŚ 2018 wyniesie 400 mln dolarów, co oznacza wzrost o ponad 10 procent w porównaniu do poprzedniego turnieju w Brazylii. Zwycięzca turnieju w Rosji otrzyma premię w wysokości 38 milionów dolarów.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 14 czerwca - 15 lipca. Hiszpania spotka się w grupie B z Portugalią (15 czerwca), Iranem (20 czerwca) i Marokiem (25 czerwca).