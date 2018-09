Hiszpanie rozbili wicemistrzów świata. Najwyższa porażka w historii

Chorwacja dopiero co zachwyciła i sięgnęła w Rosji po wicemistrzostwo świata, a Hiszpania odpadła z tej imprezy już w 1/8 finału. We wtorkowy wieczór w Elche goście nie mieli jednak nic, ale to nic do powiedzenia - zostali rozgromieni w Lidze Narodów 6:0.