Do sześciu razy sztuka. Historyczny awans w dwie minuty





Foto: EPA/THOMAS HODEL | Video: PAP/EPA Young Boys, Dynamo i AEK awansowali we wtorek

Czekali na to długo, próbowali pięć razy, udało się dopiero za szóstym. Piłkarze Young Boys Berno cieszą się z upragnionego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pomogła im pewna liczba, jak się okazuje, bardzo szczęśliwa dla klubu.

Sezon 1958/59 - wtedy po raz ostatni wielkie europejskie rozgrywki Starego Kontynentu zawitały do Berna. Był to Puchar Europy Mistrzów Krajowych, potem była tylko Liga Europy.

Awans konieczny

W tym roku Young Boys szósty raz w swojej historii podchodzili do Ligi Mistrzów. Wcześniej żadna z prób nie przyniosła im historycznego awansu do fazy grupowej. W ostatnich latach bramy do raju brutalnie zatrzaskiwały im Tottenham, AS Monaco, Borussia M'Gladbach i przed rokiem CSKA Moskwa. Kiedy więc, jak nie teraz? W tym roku "Młodym Chłopcom" los przydzielił w ostatniej rundzie eliminacji Dinamo Zagrzeb.

Przed tygodniem na własnym stadionie w pierwszym meczu tylko zremisowali z ekipą prowadzoną przez byłego trenera Lecha Poznań Nenada Bjelicę. W rewanżu chorwacki zespół wygrywał od 7. minuty i sytuacja znów była nieciekawa. Tak było do 64. minuty. Wtedy stał się cud, bo tak należy nazwać dwa ciosy w dwie minuty wyprowadzone przez Guillaume'a Hoarau.

Źródło: EPA/THOMAS HODEL Hoarau przyjmuje gratulacje

Były napastnik PSG najpierw skutecznie egzekwował rzut karny, chwilę później znalazł się tam gdzie trzeba przy rzucie rożnym. Z beznadziejnej sytuacji zrobiła się wymarzona, bo nawet w przypadku bramki dla Chorwatów, i tak cieszyliby się z awansu piłkarze z Berna, wszystko dzięki lepszemu bilansowi bramek na wyjeździe. Więcej w Zagrzebiu ich nie było.

Źródło: EPA/THOMAS HODEL Szwajcarzy pokazują, gdzie wkrótce zagrają

Magiczna "28"

Po końcowym gwizdku zaczęło się wielkie świętowanie. Najpierw na murawie, a niedługo potem w szatni. Prym wiedli afrykańscy piłkarze, a jest ich w kadrze YBB aż pięciu.

Źródło: EPA/THOMAS HODEL Mbabu, Garcia i Ngamaleu robili atmosferę w szatni

28 - ta liczba nabiera nowego wymiaru w Bernie. Tego dnia kwietnia przerwali kres ośmioletniej hegemonii FC Basel, zdobywając 12. tytuł mistrzowski. Także 28 sierpnia cieszyli się z upragnionego awansu do fazy grupowej LM. Przypadek? Klub ze Szwajcarii przypomniał o tym na swoim Twitterze.



28. April Schweizer Meister.

28. August Champions League.

Der 28. geht in die Geschichte ein :-)

#BSCYB#UCL#YBFOREVERpic.twitter.com/ubImQlXwmb — BSC Young Boys (@BSC_YB) August 28, 2018

Young Boys to piąty szwajcarski klub, po Bazylei, Grasshopperze, Thun i FC Zurich, który wystąpi w fazie grupowej najbardziej elitarnych rozgrywek Starego Kontynentu.





Wyniki i program rewanżowych meczów IV rundy kwalifikacji:



wtorek, 28 sierpnia

*AEK Ateny - MOL Vidi Szekesfehervar 1:1 (0:0; pierwszy mecz 2:1)

Dynamo Kijów - *Ajax Amsterdam 0:0 (0:0; 1:3)

Dinamo Zagrzeb - *Young Boys Berno 1:2 (1:0; 1:1)



środa, 29 sierpnia (wszystkie o godz. 21.00)

FC Salzburg - Crvena Zvezda Belgrad (0:0)

PSV Eindhoven - BATE Borysów (3:2)

PAOK Saloniki - Benfica Lizbona (1:1)