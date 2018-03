Heynckes rzuca wyzwanie "Lewemu". "Dwa, trzy lata powinny wystarczyć"





»

Trener piłkarzy Bayernu Monachium Jupp Heynckes zakłada, że Robert Lewandowski długo nie opuści niemieckiego klubu. - Zakładam, że w ciągu dwóch, trzech lat on będzie w stanie poprawić mój rekord strzelecki - powiedział szkoleniowiec na piątkowej konferencji prasowej. Heynckes zdobył w Bundeslidze 220 bramek, a Polak 174.

Już od dłuższego czasu w mediach spekuluje się o tym, że Lewandowski zostanie piłkarzem Realu Madryt. Hiszpańscy dziennikarze "AS-a" poinformowali w ostatnich dniach, że polski napastnik pytał już w monachijskim klubie o możliwość odejścia.

Na piątkowej konferencji prasowej o całą sprawę został zagadnięty Heynckes. - Gdybym coś o tym wiedział i tak bym nie powiedział - odparł z uśmiechem szkoleniowiec mistrzów Niemiec.

Wiele spekulacji

"AS": Lewandowski się nie poddaje. Transfer do Realu możliwy przed mundialem "Real, Bayern i... czytaj dalej » - Ja wiem, jakie są hiszpańskie media, w nich jest zawsze wiele spekulacji - kontynuował Heynckes. - Nic mi nie wiadomo o tym, jakoby zapadły już jakiekolwiek konkretne decyzje. Zakładam, że w ciągu dwóch, trzech lat on będzie w stanie poprawić mój rekord strzelecki. 220 goli… Dwa, trzy lata powinny na to wystarczyć - powiedział szkoleniowiec.



Heynckes jest trzeci w zestawieniu najlepszych strzelców wszech czasów Bundesligi. W ciągu 13 lat występów zdobył 220 bramek. Lewandowski rozgrywa swój ósmy sezon i z dorobkiem 174 trafień zajmuje dziesiąte miejsce w zestawieniu. Liderem jest Gerd Mueller, który ma na koncie niesamowite 365 bramek.

Krok od mistrzostwa

Bayern już w sobotę może być po raz szósty z rzędu mistrzem Niemiec. W tym celu musi pokonać w sobotę Borussię Dortmund w Monachium oraz liczyć, że wcześniej Schalke 04 Gelsenkirchen nie wygra z Freiburgiem.



We wtorek mistrzowie Niemiec zagrają z Sevillą w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Przy założeniu, że monachijczycy awansują, czekają ich po trzy mecze tygodniowo od soboty do 5 maja.



- Jutrzejszym spotkaniem rozpoczynamy gorący okres - zauważył Heynckes. - Ale to nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na wybór wyjściowego składu na mecz z BVB. Chcę wygrać oba najbliższe spotkania, a przede wszystkim odzyskać rytm po przerwie na mecze reprezentacji - zaznaczył.



Szkoleniowiec zapewnił też, że nie zmienił decyzji i nie przedłuży kontraktu z Bayernem. - Moje pożegnanie nastąpi 30 czerwca. Nieodwołalnie. To było jasne od samego początku - podkreślił.



Mecz 29. kolejki pomiędzy Bayernem a Borussią Dortmund zaplanowano na godz. 18.30.