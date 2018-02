Trener Lewandowskiego: Piłkarze mogą zmieniać agentów. To nic nie znaczy





Foto: PAP/EPA | Video: ELEVEN SPORTS Lewandowski to najlepszy strzelec Bundesligi

Jupp Heynckes skomentował decyzję Roberta Lewandowskiego o zmianie menedżera i pojawiające się plotki na temat odejścia Polaka z Monachium. - Każdy piłkarz może zmieniać agenta. To jeszcze nic nie znaczy - przyznał trener Bawarczyków.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS na player.pl.

Lewandowski po dziesięciu latach zakończył współpracę z Cezarym Kucharskim. Teraz jego interesy reprezentować będzie jeden z najbardziej znanych futbolowych agentów - Pini Zahavi. Izraelczyk ma na koncie kilka wielkich transferów.

Zaczął od trzystu tysięcy, pomógł sprzedać Neymara. Oto agent "Lewego" Bez wątpienia... czytaj dalej » W mediach od razu zaczęto spekulować, że Zahavi został zatrudniony przez "Lewego", aby pomóc mu odejść z Bayernu. Domysły dziennikarzy nie robią wrażenia na trenerze Juppie Heynckesie. Szkoleniowiec Bawarczyków nie wyobraża sobie, że Polak mógłby opuścić Monachium.

- Każdy piłkarz może zmieniać agenta. To jeszcze nic nie znaczy. Najlepsi zawodnicy zostaną w Bayernie. Nie sądzę, żeby Lewandowski od nas odszedł - powiedział Heynckes, który sam nie postanowił jeszcze czy w przyszłym sezonie będzie prowadził Bawarczyków. Jego umowa wygasa z końcem tych rozgrywek.

160 milionów za kontrakt

72-letni trener został zapytany o Polaka na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z Herthą. Widać więc, że Niemcy są wyraźnie zaniepokojeni. Według podawanych prze nich informacji, kontrakt Lewandowskiego (obowiązujący do 2021 roku) można wykupić za 160 mln euro.

Na to może pozwolić sobie między innymi Real Madryt, który już wcześniej trzykrotnie miał robić podchody pod kapitana naszej reprezentacji.

Na początku lutego hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że transfer Lewandowskiego do Madrytu stał się ponownie aktualny i do jego sfinalizowania miałoby dojść latem. Wciąż przypomina się, że gra na Santiago Bernabeu to wielkie marzenie 29-letniego napastnika.