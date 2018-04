Heynckes: jeszcze nic się nie rozstrzygnęło





Trener Bayernu Monachium Jupp Heynckes i jego podopieczni - mimo zwycięstwa 2:1 - krytycznie ocenili swój występ w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Sevillą - Jeśli chcemy wygrać Ligę Mistrzów, to musimy poprawić naszą grę - podkreślił szkoleniowiec.

Bawarczycy z nie najlepszej strony pokazali się w pierwszej połowie wtorkowego pojedynku w Sewilli. Popełniali sporo błędów, dali się zdominować rywalom i musieli odrabiać straty po bramce zdobytej przez Pablo Sarabię.



Pierwszy strzał w 83. minucie. Trudny wieczór Lewandowskiego Biegał, starał... czytaj dalej » - Jeśli chcemy wygrać LM, to musimy poprawić naszą grę. W przerwie musiałem powiedzieć moim zawodnikom kilka mocniejszych słów. W pierwszej połowie Sevilla jasno pokazała, dlaczego dotarła do ćwierćfinału. Ma bardzo utalentowanych piłkarzy, którzy mają odpowiednią mentalność i waleczne nastawienie - komplementował graczy hiszpańskiego klubu Heynckes.

Rekord Juppa

Szkoleniowiec ten śrubuje rekord serii zwycięstw w LM - wtorkowe spotkanie było jego 12. z rzędu wygranym meczem w tych rozgrywkach. 72-letni trener siedem razy cieszył się z sukcesu w tym sezonie po zastąpieniu na stanowisku Carlo Ancelottiego. Pięć wcześniejszych zwycięstw zaś zanotował jako opiekun Bayernu, gdy poprzednio pracował w tym klubie, czyli w sezonie 2012/13. Wówczas triumfowali w LM.



Przed nadmiernym optymizmem co do kwestii awansu do półfinału przestrzegał obrońca mistrza Niemiec Jerome Boateng.



- Jeszcze nic się nie rozstrzygnęło. Musimy zagrać na wyższym poziomie w rewanżu, jeśli chcemy przejść dalej - zastrzegł.

Źródło: PAP/EPA Bayern pokonał Sevillę

Powtórzyć drugą połowę

Krytyczny wobec występu swojej drużyny była także Franck Ribery.



- Ani przez moment nie możemy myśleć, że jesteśmy już w półfinale. Sevilla gra bardzo dobry futbol i zwycięstwo odniesione w Hiszpanii było bardzo cenne. Ale nie można zapomnieć, że pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Nie można popełniać takich błędów, występując w Lidze Mistrzów, jakie nam się przytrafiały. Trzeba zagrać bardzo dobrze w rewanżu u siebie. Musimy zrobić to, co pokazaliśmy w drugiej połowie wtorkowego pojedynku - podkreślił Francuz.



Mecz w Monachium odbędzie się 11 kwietnia.