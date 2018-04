"Lewandowski zagra w Madrycie, to nie podlega dyskusji"





Trener piłkarzy Bayernu Monachium Jupp Heynckes zapewnił, że Robert Lewandowski wystąpi we wtorkowym rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów w Madrycie z Realem. Takiej gwarancji szkoleniowiec udzielił Polakowi po krytyce, jaka spadła na niego w ubiegłym tygodniu.

Heynckes broni Lewandowskiego. "Nie podzielam tej krytyki" W opinii... czytaj dalej » Bayern przegrał w środę przed własną publicznością z broniącymi trofeum Królewskimi 1:2, a Lewandowski był krytykowany przez dziennikarzy i kibiców za słaby występ.

"Jest piłkarzem klasy światowej"

W sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt (4:1) Polak siedział na ławce rezerwowych. Zastępujący go Sandro Wagner zdobył jedną z bramek - ósmą w dziesięciu ostatnich meczach. Heynckes nie szczędził mu pochwał.



Wykluczył jednak, że rozważa wystawienie Wagnera w wyjściowym składzie w Madrycie kosztem kapitana reprezentacji Polski.



- Dla mnie Robert Lewandowski jest piłkarzem klasy światowej. Chyba sami nie wierzycie, że we wtorek odsunę go od składu. W tym sezonie strzelił 39 goli, o takim wyniku większość napastników może tylko pomarzyć - wyznał na konferencji prasowej Heynckes, który poprowadzi Bayern do końca sezonu.



- "Lewy" zagra w Madrycie, to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji - zaznaczył szkoleniowiec.



W składzie bawarskiej drużyny zabraknie kontuzjowanego Jerome'a Boatenga, a być może i Arjena Robbena. Holender ma jeszcze szansę zaleczyć uraz pachwiny. - Sam musi dać znać, że wszystko jest w porządku - zapowiedział Heynckes.

Źródło: PAP/EPA Lewandowskiego krytykowano po pierwszym meczu z Realem