Gwiazda Tottenhamu może trafić do wojska





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Son jest czołowym piłkarzem Tottenhamu

Rozwijająca się kariera Son Heung-Mina - piłkarza Tottenhamu - może zostać przerwana przez służbę wojskową, która w Korei Południowej jest obowiązkowa. By jej uniknąć, potrzebne są wybitne sukcesy.

W ojczyźnie Sona służba trwa od 21 do nawet 36 miesięcy, w zależności od rodzaju sił zbrojnych. Obowiązkowa jest dla każdego mężczyzny przed ukończeniem 28. roku życia. Najlepszy napastnik odpocznie od gry przez kontuzję. Anglicy i tak odetchnęli Harry Kane,... czytaj dalej »

To oznacza, że 25-letni Son do lipca przyszłego roku może dostać powołanie. Miałby wtedy z głowy sezony 2019/20 i 2020/21. Ale koreański rząd zwalnia ze służby wybitnych sportowców, którzy reprezentują kraj na wielkich imprezach. I co najważniejsze - odnoszą sukcesy.

Sprawdzi Polskę

Najbliższa okazja będzie na mundialu, ale Korea Południowa w grupie z Niemcami, Szwecją i Meksykiem nie będzie faworytem. Dlatego szansą dla Sona, największej futbolowej gwiazdy w kraju, mogą być sierpniowe Igrzyska Azjatyckie lub przyszłoroczny Puchar Azji.

W tym sezonie Son jest czołowym piłkarzem Tottenhamu. Dotychczas strzelił 18 goli we wszystkich rozgrywkach. Został powołany na marcowe mecze towarzyskie z Irlandią Północną i Polską (w Chorzowie).





Źródło: PAP/EPA Son może zagrać przeciwko Polsce