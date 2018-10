Gwiazda Chelsea zostaje. "Nie ma szans na transfer zimą"





Foto: Shutterstock | Video: PAP/EPA Hazard myśli o transferze do Realu

Eden Hazard nie kryje się z tym, że marzą mu się występy w lidze hiszpańskiej, najlepiej w Realu Madryt. Zawodnik Chelsea zapowiedział, że zimą z Londynu się nie ruszy, ale dodał, że transfer mógłby mu pomóc w zdobyciu Złotej Piłki.

- To być może powód, dla którego chcę odejść. Ostatni triumfatorzy grali właśnie w tym kraju - wyznał Belg, brązowy medalista ostatniego mundialu, który szykuje się do meczów reprezentacji ze Szwajcarią (w Lidze Narodów) oraz Holandią (towarzyski).



27-letni Hazard zdradził ostatnio, że od dziecka marzy o Realu, zaznaczając, że to najlepszy klub świata. O temat ewentualnego transferu został zapytany na konferencji prasowej podczas zgrupowania kadry.



Chelsea chce organizować wycieczki do Auschwitz. Zamiast zakazów stadionowych Nowy pomysł... czytaj dalej » - Wiele razy mówiłem o swojej przyszłości, ale nie ma szans, żebym odszedł z Chelsea w styczniu - zadeklarował piłkarz.

Pewny siebie

Według hiszpańskich mediów, Królewscy zamierzają po zakończeniu sezonu zaoferować 70 milionów funtów The Blues, licząc, że londyńczycy nie zaryzykują utraty swojej gwiazdy za darmo. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2020 roku. W tym sezonie Hazard jest nieoceniony dla Chelsea. Wbił siedem goli w Premier League, najwięcej ze wszystkich.



I nie brakuje mu pewności siebie. Belg dostał również pytanie, czy uważa, że jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. - Tak - skwitował.



- Drużyna mi pomaga, ale mogę być lepszy, strzelać więcej goli i częściej asystować - dodał.

Hazard, rzecz jasna, znalazł się w gronie 30 nominowanych piłkarzy do tegorocznej Złotej Piłki. Na zwycięstwo w prestiżowym plebiscycie ma raczej niewielkie szanse. Faworytem wydaje się być Luka Modrić, chorwacki wicemistrz świata i triumfator Ligi Mistrzów z Realem. To on ostatnio zgarnął nagrodę najlepszego piłkarza świata w plebiscycie FIFA za rok 2018.