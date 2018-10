Gwiazda Chelsea: Real to moje marzenie od dzieciństwa





Podążyć za marzeniem dzieciństwa i przejść do wielkiego Realu Madryt, czy przedłużyć kontrakt z Chelsea, której tak dużo zawdzięcza? Eden Hazard staje przed nie lada wyborem.

27-letni Belg kontraktem z klubem ze Stamford Bridge związany jest jeszcze przez dwa sezony, ale już latem huczało w mediach o jego transferze na Santiago Bernabeu. Sam poruszył ten temat po mistrzostwach świata, gdzie wywalczył z reprezentacją trzecie miejsce. - Być może to dobry moment, by po sześciu latach postawić na zmiany - mówił wtedy.



Teraz wrócił do sprawy.

Najlepszy klub świata

- Nie chcę powiedzieć "tak, podpisuję z Chelsea nową umowę", a potem tego nie zrobić - wyznał w czasie spotkania z dziennikarzami. - Oczywiście planuję karierę tak, bym cały czas się rozwijał, ale chcę też jak najlepiej dla klubu, który dał mi wszystko, czego potrzebowałem.



Jeżeli do transferu dojdzie, kierunek jest jeden - Madryt. - Real to najlepszy klub świata. Nie będę ukrywał, to moje marzenie odkąd byłem dzieckiem - oświadczył. Decyzja łatwa nie jest. - Jednego dnia budzę się rano i myślę, że chcę odejść. Drugiego, że chcę zostać - wyjaśnił.



Do Chelsea Hazard trafił w roku 2012 z Lille. W trwającym sezonie Premier League po ośmiu kolejkach ma w dorobku siedem zdobytych bramek.