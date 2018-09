Piętnastolatek zagrał z dorosłymi. "Jeszcze rano miał klasówki"





Najpierw był w szkole, bo miał sprawdzian za sprawdzianem. Później Harvey Elliott wziął torbę i pojechał na mecz, a wieczorem zadebiutował w dorosłej drużynie Fulham, klubie z Premier League. Tak piętnastolatek został najmłodszym graczem w angielskiej, seniorskiej piłce.

Harvey to reprezentant Anglii do lat 15. We wtorek zdał swój pierwszy egzamin dojrzałości.

Pomocnik zadebiutował w meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Jego Fulham, drużyna z 15. miejsca w Premier League, grał na wyjeździe z drugoligowym Millwall, a on pojawił się na boisku na ostatnie pięć minut, gdy jego zespół prowadził 3:1.

W tym momencie liczył sobie 15 lat i 174 dni. To najmłodszy piłkarz w historii Anglii, jaki zagrał z zawodowcami.

Lekcje i mecz

Trener Slavisa Jokanović nic nie mówił chłopakowi, że ten może liczyć na grę. - Nie chciałem go denerwować. W środę Harvey musiał być w szkole, bo miał lekcje, a jeszcze we wtorek rano miał klasówki - przyznał menedżer Fulham.

Po meczu był z niego zadowolony. Nie widział u młodego pomocnika debiutanckiej tremy. Chwalił go. - Nie wiem, czy mogę używać takich słów, ale był arogancki. Jakby chciał przekazać: zobacz, jaki jestem dobry - dodał Jokanović.

Na co dzień chłopak trenuje z 18-latkami ze swojego klubu. W dziewięciu meczach zaliczył trzy asysty. Jeśli wierzyć angielskim mediom, Elliottem już są zainteresowane poważne firmy - Barcelona, Chelsea, Manchester City…