Dokładnie tydzień temu angielski snajper miał 50 goli i w umownej tabeli najskuteczniejszych strzelców w roku zajmował piąte miejsce - za Leo Messim, Cristiano Ronaldo, Robertem Lewandowskim (wszyscy po 53 gole) i Edinsonem Cavanim (52). Jednak w swoich ostatnich tegorocznych występach o jedną bramkę wzbogacili się tylko Argentyńczyk i Urugwajczyk, natomiast Kane miał do rozegrania dwa spotkania. Źródło: EPA/NEIL HALL Koledzy gratulują Kane'owi

Można było spodziewać się w nich nawet kilku trafień Anglika, zwłaszcza, że rywalami Kogutów nie byli potentaci, a Burnley i Southampton. Pytanie, czy ktoś obstawiał, że Kane zaliczy w nich po dwa hat-tricki? Siódmego zanotował w sobotę, jednocześnie wyrównał nim rekord Alana Shearera, który strzelił 36 goli w meczach ligowych w 1995 roku. Ósmego w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Najpierw w 22. minucie strzałem głową wykorzystał centrę Christiana Eriksena, w 39. dołożył tylko nogę przy podaniu Son Heung-Mina, a w 67. przelobował bramkarza po zagraniu Delle Alliego.

Nigdy w historii żadnemu zawodnikowi nie udało się zdobyć w angielskiej ekstraklasie 39 bramek w ciągu roku. Dotychczasowy rekordzista pogratulował wyczynu Kane'owi. "Harry, miałeś wspaniały 2017 rok. Zasłużyłeś na to, by poprawić rekord w Premier League. Dobra robota i kontynuuj ją" - napisał na Twitterze Shearer.

Licząc wszystkie rozgrywki "Hurricane" uzyskał 56 goli. To pierwszy przypadek od ośmiu lat, gdy najlepszym strzelcem roku nie został ktoś z duetu Messi - Ronaldo. Ostatnim, który wygrał ten wyścig przed tą dwójką był w 2009 roku Edin Dżeko, który uzyskał 44 bramki.

We wtorek oprócz 24-latka, do siatki Świętych trafiali również Alli i Son, a dla rywali Sofiane Boufal i Dusan Tadić.

Najskuteczniejsi piłkarze w 2017 roku miejsce piłkarz klub/reprezentacja Liczba goli Liczba meczów 1. Harry Kane

(Tottenham/Anglia) 56 52

2. Lionel Messi

(Barcelona/Argentyna) 54 64

3. Robert Lewandowski (Bayern/Polska) 53 55

4. Cristiano Ronaldo

(Real/Portugalia) 53 60

5. Edinson Cavani (PSG/Urugwaj) 53 62





Harry Kane in 2017:



Games: 50

Goals: 56

Assists: 10

Hattricks: 8

Player Of The Month: 2

Most Premier League Goals Scored In One Year

Highest Scorer In Europe\\\'s Top 5 Leagues for 2017



Simply Incredible pic.twitter.com/f9Cd2vdZrU

— Football Tweets (@FutballTweets) December 26, 2017