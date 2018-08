Hakerzy zaatakowali konto Lewandowskiego





Foto: Shutterstock | Video: Reuters W niedzielę Bayern zagra w meczu o Superpuchar Niemiec

Robert Lewandowski padł ofiarą hakerów. Z wpisu na jego twitterowym koncie wynikało, że polski piłkarz stanął po stronie Turcji w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Atak hakerski potwierdził przyjaciel i współpracownik Lewandowskiego.

Pompeo: sankcje na Turcję pokazują, jak poważnie traktujemy sprawę pastora Nałożone przez... czytaj dalej » W sobotę na koncie Lewandowskiego pojawił się niespodziewany wpis: "Popieram Turcję przeciwko pozycji USA". Niespodziewany, bo kapitan reprezentacji unika jak ognia politycznych deklaracji.



Szybko wpis zniknął, na jakiś czas został napis "Turcja" i dwie tureckie flagi. Przed godz. 16 konto "Lewego" zostało oczyszczone z nieplanowanych adnotacji.



- To działanie hakerów z Turcji. Jesteśmy w trakcie odzyskiwania konta - potwierdził w rozmowie ze sport.tvn24.pl chwilowe problemy Tomasz Zawiślak.

To bardzo dobry znajomy Lewandowskiego, przyjaźnią się od dzieciństwa. Zajmuje się mediami społecznościowymi najcenniejszego polskiego piłkarza.



Looks like Lewandowski's account got hacked by Turks pic.twitter.com/EysSI2fUdA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11 sierpnia 2018





Sankcje i zapowiedź odwetu

Ankarę i Waszyngton poróżniła między innymi sprawa amerykańskiego pastora Andrew Brunsona. W październiku 2016 roku został aresztowany w Turcji, gdzie mieszka od 20 lat. Jest oskarżony o terroryzm oraz szpiegostwo. Jego proces trwa od kwietnia.



Rząd amerykański w ubiegłym tygodniu zastosował sankcje wobec dwóch tureckich ministrów. Ankara zagroziła odwetem.



Turcy są najliczniejszą mniejszością w Niemczech - szacuje się wielkość tej grupy na 1,5 mln osób.

W niedzielę Bayern zagra w meczu o Superpuchar Niemiec z Eintrachtem Frankfurt.