Guardiola i City świętują. "Pijcie, panowie!"





Foto: Reuters | Video: Reuters Guardiola sukces oblewał ze współpracownikami

Manchester City odebrał puchar za mistrzostwo Anglii, świętował więc trener Pep Guardiola i jego współpracownicy. Szampan lał się na konferencji prasowej, a menedżer zachęcał do wzniesienia toastu także przedstawicieli mediów.

Fabiański zdecydowanie najlepszy. Wybrany piłkarzem sezonu Duże wyróżnienie... czytaj dalej » W niedzielę City bezbramkowo zremisowało z Huddersfield. Gospodarze wynikiem pewnie się nawet nie przejęli. Dla Huddersfield wynik osiągnięty na stadionie mistrza może być za to bezcenny. Beniaminek ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Formalnie na kolejkę przed końcem, choć niektóre zespoły, w tym również Huddersfield, rozegrają jeszcze po dwa spotkania.



Na tytuł dla City zapowiadało się od dawna. Oficjalnie mistrzem jest od połowy kwietnia. Zawodnicy i trenerzy dowiedzieli się o tym w domach po nieoczekiwanej porażce Manchesteru United z najgorszym w lidze WBA. Sam Guardiola mówił, że meczu nie zamierza oglądać, bo Czerwone Diabły i tak pewnie zwyciężą, więc pogra sobie w golfa. Dziś jego zespół ma szansę dobić do okrągłej granicy 100 punktów (jeśli wygra dwa ostatnie spotkania). Póki co wypracował 17 punktów przewagi nad United, ma najwięcej zwycięstw (30), najmniej remisów (4) i rzecz jasna najmniej porażek (2). Nikt nie strzela goli tak hurtowo (102) i nikt tak mało nie traci (26).

Puchar w rękach Guardioli

"Pijcie, panowie!"

Po spotkaniu czas był już tylko na świętowanie. Zawodnicy odebrali puchar za mistrzostwo. Później na konferencji pojawił się oczywiście Guardiola, ale nie był sam. Przy stole zabrakło nawet miejsc dla wszystkich, bo trener zaprosił swój sztab szkoleniowy. Oczywiście z kieliszkami szampana. Zanim jednak wznieśli toast, Guardiola opowiadał, jak trudno jest zwyciężyć w Premier League.



- Nigdy nie wiesz, czy zdobędziesz mistrzostwo, nie miałem jednak wątpliwości, co musimy zrobić albo czego potrzebujemy, żeby cel zrealizować - tłumaczył.



I dodał: - W ostatnich sezonach widzieliśmy, jak drużyna, która zdobyła mistrzostwo, w kolejnym sezonie nie awansowała do Ligi Mistrzów. Powtórzenie sukcesu będzie trudne, ale podejmujemy się wyzwania.



Guardiola docenił również swój zespół trenerski, podkreślając, że zasługuje on na największy szacunek. Nie zapomniał i o przedstawicielach mediów.



- Pijcie, panowie! - zwrócił się do nich na zakończenie.

Piłkarze City z trofeum