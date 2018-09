Niedokończone derby Krychowiaka. "Jeden z najlepszych na boisku"





Grzegorz Krychowiak najpierw w derbach Moskwy zapisał na koncie asystę, a potem wyleciał z boiska za czerwoną kartkę. Po meczu przyznał, że nie do końca zgadza się z decyzją sędziego, przeprosił jednak kolegów z drużyny. Jego Lokomotiw zremisował u siebie z Dynamem 1:1.

To był siódmy mecz mistrza kraju w tym sezonie. Szósty kolejny Krychowiaka, który za każdym razem (do Lokomotiwu jest wypożyczony z PSG) rozpoczynał w wyjściowym składzie. We wcześniejszych reprezentant kraju zbierał świetne recenzje.

Również w piątek był chwalony. Mimo że spotkania nie dokończył. Z boiska został wyrzucony w 66. minucie, co było efektem żółtych kartek za faule. Pierwszą zobaczył jeszcze w pierwszej połowie. Po meczu przyznał, że w tym przypadku - niesłusznie.

- Myślę, że na nią nie zasłużyłem. Jestem tego w stu procentach pewny. Być może przy drugim faulu powinienem ją dostać, nie wiem. Przepraszam zespół, bo musiał walczyć beze mnie przez 25 minut - obwiniał się "Krycha".



Крыховяк был слишком эмоционален, этим должно было закончиться pic.twitter.com/vnXrvsJGXZ — LeonArd (@Le0nArd11) 14 września 2018





"Nikogo nie opluł"

Rosyjska gwiazda uwolniona od podejrzeń. Wypowiedź ojca źle zinterpretowana Denis Czeryszew... czytaj dalej » Grający w osłabieniu gospodarze gola nie stracili, wynik był już ustalony. Dynamo zdobyło bramkę na początku spotkania. Lokomotiw wyrównał niespełna pół godziny później za sprawą Antona Mirańczuka, przy którego trafieniu asystę - swoją trzecią w sezonie - zaliczył Krychowiak. Polak ma też na koncie jednego gola.

Po piątkowych derbach nikt nie miał do niego pretensji. Z decyzją arbitra nie zgadzał się też dyrektor Lokomotiwu Ilia Hercus.

- Nie bluzgał, nikogo nie opluł, nie rzucił w nikogo piłką. Po prostu walczył. Był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na boisku - stwierdził Hercus.

Musi pauzować

Czerwona kartka reprezentanta Polski oznacza, że nie zagra on w niezwykle prestiżowym, kolejnym ligowym, spotkaniu z Zenitem Sankt Petersburg. Po siedmiu kolejkach Lokomotiw zajmuje w tabeli ósme miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów. Liderem jest właśnie Zenit.



We wtorek, Krychowiak zadebiutuje z nowym klubem w Lidze Mistrzów. Rywalem rosyjskiej drużyny będzie Galatasaray. Mecz odbędzie się w Turcji. Grupę uzupełnia Porto i Schalke.



W piątkowym meczu w kadrze Lokomotiwu nie znalazł się Maciej Rybus, który od dwóch tygodni jest kontuzjowany.