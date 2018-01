Koniec fatalnej serii. Krychowiak wreszcie wygrał





Grzegorzy Krychowiak doczekał się pierwszego zwycięstwa w barwach West Bromwich Albion. Reprezentant Polski zagrał w sobotę całe spotkanie przeciwko Brighton&Hove Albion, a jego zespół wygrał na swoim stadionie 2:0.

WBA ostatni raz potrafiło wygrać w lidze w sierpniu. Potem przegrywało, bądź co najwyżej remisowało i szybko stoczyło się do strefy spadkowej. W listopadzie zwolniło trenera Tony'ego Pulisa, ale i to niewiele zmieniło. Przełom nastąpił w sobotę. Po dwudziestu kolejkach niemocy.

W sobotę drużyna Polaka była o wiele lepsza od gości. Krychowiak uniknął poważniejszych błędów, a to ważne bo ostatnio nie zawsze mógł liczyć na zaufanie nowego opiekuna Alana Pardew. Był to drugi z rzędu mecz, w którym nasz pomocnik zaliczył występ od pierwszej do ostatniej minuty.

WBA zawdzięcza zwycięstwo swoim obrońcom. Do siatki już na początku spotkania trafił John Evans. Gości dobił po przerwie Craig Dawson.

Mistrz gubi punkty

Mimo wygranej, drużyna Krychowiaka jest przedostatnia. Tabelę zamyka Swansea. Zespół Łukasza Fabiańskiego w sobotę zremisował na boisku Newcastle, gdzie polskiego bramkarza pokonał Joselu. Kolejny słaby mecz zaliczyła Chelsea. Londyńczycy bezbramkowo zremisowali u siebie z Leicester, chociaż w końcowych dwudziestu minutach ich rywale grali w osłabieniu.

Manchester City, czyli lider Premier League, zagra w niedzielę. Jego starcie z Liverpoolem będzie hitem 23. kolejki.

WYNIKI:

Chelsea - Leicester 0:0

Crystal Palace - Burnley 1:0

Huddersfield - West Ham 1:4

Newcastle - Swansea 1:1

Watford - Southampton 2:2

WBA - Brighton&Hove Albion 2:0

Tottenham - Everton 4:0



niedziela:

Bournemouth - Arsenal 14:30

Liverpool - Manchester City 17:00



poniedziałek:

Manchester United - Stoke 17:00