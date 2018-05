Gol sezonu. Kamil Grosicki doceniony przez kibiców





Foto: Kamil Grosicki/Instagram | Video: TVN24 / Anna Kokoszka Grosicki jest ważnym ogniwem reprezentacji Polski

Kibice Hull City docenili Kamila Grosickiego. Polak otrzymał nagrodę za najładniejszą bramkę swojej drużyny w zakończonych rozgrywkach Championship. Wyróżniono jego efektowny strzał z dystansu w listopadowym meczu z Sheffield United.



The Goal of the Season award is next! And the winner is… #HCAFCPOTYpic.twitter.com/kWfdmKEQRg — Hull City (@HullCity) 8 maja 2018







Grosicki z najładniejszym gole, najlepszy Bowen

Grosicki wystąpił w 37 z 46 ligowych meczów minionego sezonu i zdobył dziewięć bramek. Tygrysy zajęły 18. miejsce w tabeli, mając osiem punktów przewagi nad strefą spadkową i 50 straty do triumfatorów - Wolverhampton.



Najlepszym piłkarzem sezonu uznano Jarroda Bowena, który otrzymał to wyróżnienie zarówno od kibiców, jak i od kolegów z drużyny. Trener Nigel Adkins przyznał nagrodę szkockiemu bramkarzowi Allanowi McGregorowi.

Grosicki jest pewniakiem do wyjazdu z reprezentacją Polski na rozpoczynający się w czerwcu mundial. W kadrze rozegrał dotąd 56 meczów, w których strzelił 12 goli (wszystkie za kadencji selekcjonera Adama Nawałki).