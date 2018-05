"Mój angielski? Ostatnio byłem minutę na scenie". Grosicki był gościem Wojewódzkiego





Marzy o przywiezieniu z Rosji medalu, później celuje w powrót do Premier League, smak której już poznał. Opowiedział też, jak wiele zawdzięcza selekcjonerowi Adamowi Nawałce i na ile opanował język angielski. Kamil Grosicki był gościem programu TVN "Kuba Wojewódzki".

- Gdybym na trenera Nawałkę trafił dużo wcześniej, może nie byłbym na poziomie Roberta Lewandowskiego, ale na pewno grałbym na zdecydowanie wyższym poziomie - przyznał pomocnik reprezentacji Polski na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. - On wydobył ze mnie rezerwy, jak on to mówi. Dał mi moc i wiarę we własne umiejętności - dodał.

Wojewódzki pyta Milika o pudła, ten tylko się uśmiecha Strzelając gola... czytaj dalej » Tę moc Grosicki prezentuje w niemal każdym z ostatnich meczów kadry. Strzela i asystuje, a przecież zanim reprezentację przejął Nawałka, robił to rzadko. "Grosik" wszystkie dwanaście bramek w koszulce narodowej zdobył już po objęciu drużyny przez obecnego selekcjonera.

Impreza, ale po mundialu

W kolejne gole celuje na rozpoczynającym się w czerwcu mundialu w Rosji. Nieśmiało zdradził, że marzy o medalu mistrzostw świata, ale stara się twardo stąpać po ziemi. Przyznał, że to zadanie niezwykle trudne.

Dobremu występowi w Rosji Grosicki podporządkowuje teraz wszystko. - Ósmego czerwca, w dzień meczu towarzyskiego z Chile, wypadają moje trzydzieste urodziny. Imprezy jednak nie będzie, wyprawię ją po mistrzostwach. Mam nadzieję, że w dobrym nastroju - przyznał pomocnik angielskiego Hull City.

- Ale w Rosji coś strzelisz? - podpytywał z uśmiechem Wojewódzki, niejako wypominając Grosickiemu przynależność do tzw. grupy bankietowej w kadrze, czyli grona zawodników, którzy w przeszłości narażali się trenerowi imprezowaniem. - Strzelał będę tylko gole - zarzekał się rozbawiony piłkarz.

Wywiady tylko po polsku

Podczas rozmowy Grosicki był często zaczepiany po angielsku. Wojewódzki próbował sprawdzić stopień lingwistycznego zaawansowania skrzydłowego. Okazuje się, że z językiem Szekspira u "Grosika" nie jest aż tak źle jak się prowadzącemu wydawało. - Ostatnio, jak odbierałem nagrodę za gola sezonu w Hull, to musiałem coś tam powiedzieć. Poważnie, byłem na scenie minutę. Dziękowałem. Przez minutę patrzyłem na siedzących w pierwszym rzędzie prezesów i wszyscy ładnie bili brawo - mówił o sobie z uznaniem 52-krotny reprezentant Polski.

Gol sezonu. Kamil Grosicki doceniony przez kibiców Kibice Hull City... czytaj dalej » - Jak ktoś jest kozakiem, naprawdę potrafi grać w piłkę, to język nie jest potrzebny. Wiadomo, że komunikacja musi być, ale ja nigdy z tym nie miałem problemów. Z kolegami w szatni i z trenerami bez problemu się porozumiewam - podkreślił.

Po chwili wyjaśnił także, dlaczego nie udziela wywiadów po angielsku. - Trzeba szanować kraj, w którym jesteś, ale nie o to chodzi. Kiedyś był chłopak z Polski, który tuż po wyjeździe z kraju udzielił wywiadu po angielsku i była z niego wielka szydera. Ja się do wywiadów nie pcham, bo czasem padają takie pytania, że się człowiek zagubi - przyznał.

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz mistrzostw świata rozegra 19 czerwca z Senegalem. Później zagra z Kolumbią i Japonią. Dobry występ na mistrzostwach może Grosickiemu w transferze do wymarzonej Premier League, w której w zeszłym sezonie grał już z Hull.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 5 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

