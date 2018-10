Gigantyczna awantura po decyzji o karnym. Sędziowie pod eskortą policji





Foto: EPA/Antonio Lacerda | Video: PAP/EPA Awanturą zakończył się mecz Gremio z River

Wielka dramaturgia, aż trzynaście doliczonych minut przez sędziego i na koniec skandal. To wszystko zobaczyli kibice w Brazylii podczas rewanżowego meczu półfinału Copa Libertadores pomiędzy Gremio Porto Alegre a River Plate Buenos Aires. Po spotkaniu cieszyli się tylko Argentyńczycy.

Rewanżowe spotkanie w południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów miało olbrzymią dramaturgię. Gremio przed tygodniem wygrało 1:0, a w rewanżu objęło prowadzenie w 35. minucie za sprawą trafienia Leonardo Gomesa. Potem gospodarze kilkukrotnie mogli przypieczętować awans, ale świetnie spisywał się bramkarz przyjezdnych Franco Armani. Jak to często bywa, niewykorzystane sytuacje się mszczą i nie inaczej było i tym razem.

Awantura w końcówce

Goście wyrównali w 81. minucie, a na listę strzelców wpisał się Rafael Santos Borre. To była zapowiedź wielkich emocji w końcówce. Argentyńska drużyna potrzebowała już tylko jednego gola do awansu. I udało się, ale nie zabrakło kontrowersji. W 88. minucie za zagranie piłki ręką sędzia Andres Cunha podyktował rzut karny dla River Plate.

Na boisku wybuchło olbrzymie zamieszanie, a arbiter jeszcze całą sytuację obejrzał dzięki systemowi VAR. Podtrzymał swoją decyzję, co rozwścieczyło brazylijskich piłkarzy, którzy rzucili się na arbitra. Najbardziej protestował winowajca, obrońca Matheus Bressan, który otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Na pomoc arbitrowi ruszyli liniowi, bo wybuchła gigantyczna awantura.

Źródło: EPA/Antonio Lacerda Obrońca Gremio nie mógł uwierzyć

Sędzia nie zmienił zdania, na dodatek doliczył aż 13 minut. Jedenastkę w 95. minucie wykorzystał Gonzalo Martinez. Był to gol na wagę szóstego awansu do wielkiego finału i pierwszego od trzech lat w wykonaniu piłkarzy River Plate.



¡EL JUEZ REVISA EL VAR Y... SANCIONA PENAL PARA RIVER! #LibertadoresxFOX ¡Andrés Cunha revisa, cobra la pena máxima y expulsa a Bressan! pic.twitter.com/VxPiyKzKC3 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) October 31, 2018





Po końcowym gwizdku zawodnicy Gremio nie potrafili trzymać nerwów na wodzy. Sędziowie musieli opuszczać boisko w eskorcie policji. Oczywiście po spotkaniu jeszcze długo mówiło się o kontrowersjach.

"Okradzeni"

- Gremio nie awansowało do finału z powodu VAR-u - przyznał wprost zirytowany trener Gremio drużyny Renato Gaucho.

Brazylijczyk miał jednak pretensje nie o drugą bramkę dla Los Millonarios, a pierwszą. Jego zdaniem Kolumbijczyk skierował piłkę do bramki ramieniem. - Gremio zostało okradzione. Nie sądzę, że istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące incydentu z Borre. Sędziowie nas uczą, ale dlaczego sami nie wiedzą, kiedy używać VAR-u? Jedno to nie rozumieć, drugie to być ślepym, a inne być głupim - grzmiał szkoleniowiec. I dodał:

- Nie sądzę, że sędzia jest głupi, ale w takim meczu jak ten powinien był skonsultować decyzję z sędzią wideo i obejrzeć sytuację, zobaczyłby, że gol został zdobyty ramieniem i anulowałby to trafienie - zakończył.

Znowu nie obronią

Odpadnięcie Gremio oznacza, że obronić Pucharu Wyzwolicieli nie udało się nikomu od 2001 roku, kiedy to po raz drugi z rzędu triumfowało Boca Juniors Buenos Aires.



Jest duża szansa, że po raz pierwszy w finale Copa Libertadores zagrają dwie argentyńskie drużyny. Blisko awansu jest bowiem Boca Juniors, które w pierwszym meczu wygrało u siebie z Palmeiras Sao Paulo 2:0.

Źródło: EPA/Antonio Lacerda River Plate już czeka na finał





Rewanżowe mecze półfinałowe:



wtorek, 30 października

Gremio Porto Alegre (Brazylia) - River Plate Buenos Aires (Argentyna) 1:2 (1:0)

pierwszy mecz: 1:0; awans: River Plate



środa, 31 października

Palmeiras Sao Paulo (Brazylia) - Boca Juniors Buenos Aires (Argentyna)

pierwszy mecz: 0:2