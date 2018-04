Poważna kontuzja napastnika, sezon ma z głowy. "Wyjątkowo pechowy jubileusz"





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP/Andrzej Grygiel Górnik będzie musiał radzić sobie bez napastnika

Jeszcze niedawno Górnik był liderem ekstraklasy, teraz może mieć problem, by ukończyć sezon na pozycji dającej awans do europejskich pucharów. Zwłaszcza po kontuzji swojego napastnika Łukasza Wolsztyńskiego. W poniedziałek zabrzański klub poinformował, że 23-letni piłkarz zerwał więzadła w kolanie.

Sobotni mecz Wolsztyński najchętniej wymazałby z pamięci. Urodzony w Knurowie napastnik ucierpiał w doliczonym czasie pierwszej połowy spotkania z Sandecją Nowy Sącz. Z boiska został zniesiony na noszach.

Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, ale gorszą informacją dla zabrzańskich kibiców była diagnoza lekarzy w sprawie swojego napastnika, który rozgrywał w sobotę pięćdziesiąty mecz o ligowe punkty (Ekstraklasa i I liga). Cracovia zatrzymana. Sandecja wyszarpała remis Koniec... czytaj dalej »

Pupil trenera

"To był wyjątkowo pechowy jubileusz Łukasza w barwach Górnika. Wykonany w niedzielę rezonans magnetyczny wykazał zerwanie więzadła krzyżowego, co oznacza wielomiesięczną przerwę w grze. W takich wypadkach piłkarz wraca do gry zazwyczaj po pół roku" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie klubu.

To oznacza koniec sezonu dla napastnika Górnika, co wiąże się z olbrzymią stratą dla czwartej drużyny ekstraklasy. To od niego bowiem trener Marcin Brosz zaczynał ustalanie składu. W tym sezonie "Wolsztyn" rozegrał 29 spotkań ligowych, w których zdobył cztery bramki i miał siedem asyst.

Co ciekawe, z konsekwencjami podobnego urazu wciąż zmaga się Rafał Wolsztyński, brat bliźniak Łukasza. "Rafał operację przeszedł w grudniu w rzymskiej klinice doktora Marianiego, który operował między innymi Arkadiusza Milika i Konrada Nowaka. Decyzja, kiedy i gdzie Łukasz przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadeł, jeszcze nie zapadła" - poinformowano.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Górnik będzie musiał radzić sobie bez napastnika

Bez napastników

We wtorek Górnik zmierzy się z Legią Warszawa w pierwszym meczu półfinału Pucharu Polski, natomiast w sobotę zagra z Lechem w ostatniej kolejce fazy zasadniczej ekstraklasy. W tym pierwszym spotkaniu zabraknie także obrońcy Michała Koja, który również musiał być znoszony z boiska podczas meczu z Sandecją. W Poznaniu Górnik zagra bez napastników - najlepszy strzelec drużyny Hiszpan Angulo będzie pauzował za kartki.