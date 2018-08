Na nic prowadzenie. Pogoń dalej bez zwycięstwa





W ekstraklasie rozpoczęła się siódma kolejka, a Pogoń ciągle pozostaje bez zwycięstwa. Szczecinianie prowadzili w Zabrzu 1:0, ale korzystnego rezultatu nie potrafili utrzymać i zremisowali z Górnikiem 1:1.

Początek obecnych rozgrywek zarówno dla jednych, jak i drugich to koszmar. W sześciu dotychczasowych kolejkach obie ekip odniosły łącznie jedno zwycięstwo. Jego autorem byli Górnicy, ale smaku trzech punktów raczej już nie pamiętają, bo jedyny raz wygrali na początku sierpnia.

A Pogoń? Jej wyniki mogą przyprawiać o jeszcze większy ból głowy. Ledwie dwa ugrane punkty sprawiały, że Portowcy zamykali tabelę ekstraklasy. A przecież miało być zupełnie inaczej, przecież w końcówce poprzedniego sezonu zawodnicy Kosty Runjaica byli jedną z lepiej punktujących ekip w lidze. A i Górnik był rewelacją tamtych rozgrywek.

Zmieniły się realia, zmieniły się obie drużyny.

Pobudka po przerwie

Pierwsza część gry to tylko jedna klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Miał ją napastnik gospodarzy Igor Angulo, który przegrał pojedynek sam na sam z Łukaszem Załuską. Jak na 45 minut emocji mało, nawet bardzo.

Dziać zaczęło się po przerwie. Obudziła się Pogoń i bardzo szybko dało to efekt. Ładną akcję przeprowadzili Kamil Drygas i Radosław Majewski, a ten drugi płaskim strzałem sprzed pola karnego trafił do siatki. Portowcy byli zatem na kursie po pierwsze zwycięstwo i bardzo nie chcieli z niego zbaczać. W kolejnych minutach stworzyli sobie jeszcze kilka okazji, ale wyniku nie podwyższyli.

I słono za to zapłacili. Do dośrodkowaniu w pole karne Zvonimir Kozulj ciągnął za koszulkę Szymona Matuszka i sędzia Wojciech Myć podyktował rzut karny. Arbiter upewnił się jeszcze, oglądając powtórkę w systemie VAR i do piłki mógł podejść Angulo. Hiszpan się nie pomylił, było 1:1.

Na tym stanęło. Zadowoleni nie mogą być ani jedni, ani drudzy.

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1

Bramki: Angulo (71) - Majewski (50)