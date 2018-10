Goli dużo, radości brak. Zwycięstwo uciekło w końcówce





Po końcowym gwizdku żadna z ekip nie była zadowolona. Wisła prowadziła już 3:1, ale w końcówce straciła dwa gole i wywiozła z Lubina tylko punkt. Zagłębie liczyło na przerwanie serii meczów bez zwycięstwa, a musiało zadowolić się remisem.

Zakaz transferowy i dyskwalifikacja. FIFA surowo ukarała polski klub Problemy Pogoni... czytaj dalej » Pierwsza zaatakowała Wisła. Dominik Furman zdecydował się na mocną centrę z rzutu rożnego, Dominik Hładun nie bez problemu wybił piłkę. Później inicjatywę przejęli miejscowi, którzy pressingiem podchodzili aż pod pole karne przyjezdnych i starali się jak najszybciej przejmować piłkę.

I tak wyglądało to spotkanie – raz jedni naciskali przez kilka minut, a następnie sytuacja zmieniała się i atakowali drudzy.

Wszystko zaczęło się zmieniać

Bardziej płynne i groźniejsze były akcje Wisły, co przyniosło efekt bramkowy. Po prostopadłym podaniu najpierw uderzył Damian Rasak. Hładun odbił ten strzał, ale Ricardinho dobijał z bardzo ostrego kąta i piłka wtoczyła się do siatki.



Ostatni kwadrans pierwszej połowy należał do Zagłębia. Bartłomiej Pawłowski zagrał do wbiegającego Damjana Bohara, a ten strzałem z kilku metrów doprowadził do remisu.



I ponownie zaatakowała Wisła. Po długim podaniu Damiana Szymańskiego zza pleców obrońców wybiegł Jakub Łukowski i lekkim uderzeniem obok niezdecydowanego Hładuna wyprowadził swój zespół na prowadzenie.



Druga połowa to kolejny błąd Hładuna, który kosztował lubinian utratę trzeciego gola - znowu trafił Łukowski.



Wszystko zaczęło się zmieniać na dziesięć minut przed końcem spotkania. Najpierw Marcin Warcholak wybijał piłkę spod nóg Patryka Tuszyńskiego, a ten padł na murawę. Arbiter po weryfikacji wideo uznał, że obrońca gości faulował i podyktował rzut karny, który na gola zamienił Filip Starzyński.



Od tego momentu zaczął się szturm Zagłębia na bramkę gości, którzy dali się zepchnąć do defensywy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zawodnicy Wisły nie upilnowali Bartłomieja Pawłowskiego, który strzałem głową doprowadził do remisu.



Czerwoną kartkę, po drugiej żółtej, zdążył jeszcze zobaczyć Maciej Dąbrowski.

KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Płock 3:3 (1:2)



Bramki: 0:1 Ricardinho (23), 1:1 Damjan Bohar (32), 1:2 Jakub Łukowski (45), 1:3 Jakub Łukowski (59), 2:3 Filip Starzyński (80-karny), 3:3 Bartłomiej Pawłowski (89-głową).



Zagłębie: Dominik Hładun – Jakub Tosik (66. Dawid Pakulski), Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Sasa Balic (46. Daniel Dziwniel) – Łukasz Janoszka (61. Patryk Tuszyński), Adam Matuszczyk, Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Damjan Bohar – Bartłomiej Pawłowski.



Wisła: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Adam Dźwigała, Alan Uryga, Marcin Warcholak – Jakub Łukowski (90+3. Semir Stilić), Damian Rasak, Dominik Furman, Damian Szymański, Giorgi Merebaszwili (72. Carlitos de Oliveira) – Ricardinho (83. Karol Angielski).