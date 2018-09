Polskie gole we Włoszech. Milik się przebudził





Arkadiusz Milik odzyskał skuteczność w Serie A. Polski napastnik wbił dwa gole w meczu z Parmą. We Włoszech nie zatrzymuje się Krzysztof Piątek. Lider klasyfikacji strzelców zdobył kolejną bramkę, pokonując tym razem bramkarza Chievo.

Milik ostatnie starcie z Torino obejrzał z ławki rezerwowych. W środowy wieczór przeciwko Parmie wrócił jednak do podstawowego składu. I szansy nie zmarnował. W 47. minucie wykorzystał podanie od Lorenzo Insigne, który na początku meczu strzelił pierwszego gola.



"Piątekmania" we Włoszech. "Jest wszędzie, nawet na parkingach" Krzysztof Piątek,... czytaj dalej » Napastnik reprezentacji Polski ustalił wynik na 3:0 w minucie 85., wykańczając składną akcję całego zespołu. Po chwili zszedł z boiska. Na nim nie było już Piotra Zielińskiego, pomocnika gospodarzy (grał przez 77 minut).



Milik zanotował drugie i trzecie trafienie w tym sezonie.

Piątek ucieka

O trzy więcej ma Piątek, który szybko podbił Półwysep Apeniński. W Genoi stał się ulubieńcem kibiców, w zespole kluczowym graczem, a miejscowi dziennikarze porównują go do Roberta Lewandowskiego.



Były snajper Cracovii chwilę wcześniej od Milika dołożył szóstego gola. Bramkarza Chievo pokonał w minucie 42. precyzyjnym strzałem z okolic pola karnego. Piątek ma już na rozkładzie golkiperów Lazio, Bologny, Sassuolo (dwie bramki) i Empoli. Słowem, trafia od pięciu meczów z rzędu.



Geona zwyciężyła z Chievo 2:0. W drugiej połowie wynik ustalił 35-letni Goran Pandew. Mariusz Stępiński, napastnik gości, rozegrał cały mecz.



W tabeli Napoli jest drugie. Do prowadzącego Juventusu traci trzy punkty. Genoa jest ósma, ale ma do rozegrania jeden zaległy mecz.

Źródło: PAP/EPA Zasłużone gratulacje dla Milika

6. kolejka:

wtorek

Inter - Fiorentina 2:1

środa

Udinese - Lazio 1:2

AS Roma - Frosinone 4:0

Atalanta - Torino 0:0

Cagliari - Sampdoria 0:0

Geona - Chievo 2:0

Juventus - Bologna 2:0

Napoli - Parma 3:0

czwartek

Spal - Sassuolo

Empoli - AC Milan