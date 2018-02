W środę trafił do Borussii, w piątek już dla niej strzelał





Taki debiut, to jest debiut. Michy Batshuayi dwa dni wcześniej został wypożyczony do Borussii z Chelsea, a w piątkowy wieczór na RheinEnergieStadion strzelał już dla niej gole. Goście z Dortmundu, w Łukaszem Piszczkiem w składzie, wygrali zatem z FC Koeln 3:2.

Borussia wybrała się w podróż bez Pierre-Emericka Aubameyanga, który ma, co chciał - trafił do Arsenalu. Do BVB dołączył za to Batshuayi.



Po 20. kolejkach wyścigu o tytuł mistrza Niemiec BVB była w tabeli szósta, po zgromadzeniu 31 punktów, rozczarowując i zawodząc. Do liderującego Bayernu traciła ich 19. FC Koeln zamykało stawkę, ostatnio wzięło się jednak ostro do roboty.



Piątkowy mecz ważny był dla trenera gości, Austriaka Petera Stoegera, który dopiero co pracował w drużynie z Kolonii. Zwolniono go stamtąd w grudniu, a po tygodniu zatrudniono w Dortmundzie.

Cios za cios

Na RheinEnergieStadion szybko wyborną okazję miał Milos Jojić. Spaprał ją, przegrał pojedynek z bramkarzem BVB, Romanem Buerkim.



A Batshuayi swojej szansy nie zmarnował. W 35. minucie precyzyjnie, przed bramkę, na środek pola karnego, dograł mu Jeremy Toljan. 24-letni Belg pewnie pokonał Timo Horna i odbierał gratulacje od kolegów.



Tuż przed przerwą znowu trafił, sędzia stwierdził jednak, że Batshuayi był na pozycji spalonej i gola nie uznał.

Źródło: PAP/EPA Michy Batshuayi zadebiutował i w BVB, i w Bundeslidze



W drugiej połowie zamiast 2:0 zrobiło się 1:1. Buerki po uderzeniu z dystansu wybił piłkę przed siebie, czyli wprost na głowę Simona Zollera. I dobitkę przepuścił.



Odpowiedź nadeszła błyskawicznie. Batshuayi, oczywiście on, wpadł w pole karne i - choć sytuacja do prostych nie należała - pokonał Horna po raz drugi. Na radość czasu brakowało, bo po przeciwnej stronie boiska główką po rzucie rożnym na 2:2 trafił Jorge Mere.



Mało emocji, mało bramek? W 84. minucie goście pobiegli do kontrataku. Andre Schuerrle mógł podawać, mógł strzelać. Strzelił, po rykoszecie piłka wpadła do siatki. 3:2 dla Piszczka i jego kolegów.