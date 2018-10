"Puchar Świata" dla Brazylii. Gol w ostatniej akcji





Stadion King Abdullah Stadium w Jeddah czekał już na rzuty karne w meczu Brazylii z Argentyną, ale się nie doczekał. W doliczonym czasie zwycięstwo 1:0 w "superklasyku", jak określa się starcia dwóch utytułowanych drużyn Ameryki Południowej, oraz okazały puchar zapewnił Canarinhos Joao Miranda.

Starcie rozegrane w Arabii Saudyjskiej mogło być pojedynkiem dwóch wielkich, Neymara kontra Leo Messiego. Mogło, ale po mundialu gwiazdor Albicelestes odpoczywa od reprezentacji. Mimo to, stadion i tak wypełnił się po brzegi, spotkanie z trybun obejrzało ponad 60 tysięcy kibiców.

Musieli czekać do końca

W pierwszej połowie nie zobaczyło jednak interesującego widowiska. Na pierwszą dogodną sytuację trzeba było czekać niemal pół godziny. Szansę na strzelenie gola miał Miranda, ale został zatrzymany przez stojącego tuż przed linią bramkową Nicolasa Otamendiego. Argentyńczycy odpowiedzieli w zasadzie raz, gdy z rzutu wolnego uderzał Paulo Dybala - tuż obok bramki.

Druga połowa to już więcej emocji, kiwek Neymara i sytuacji podbramkowych. Najlepszą miał Arthur Melo, jednak Sergio Romero był czujny. Niedługo potem argentyńskiemu bramkarzowi dopisało szczęście, gdy po strzale Casemiro i rykoszecie piłka nieznacznie minęła jego bramkę. Tuż przed końcem bliski samobójczego trafienia był jego kolega Otamendi, Albicelestes uratował słupek.

Wydawało się, że kibice zobaczą rzuty karne, na to bowiem się umówiły w przypadku remisu. Nic z tego. Po dośrodkowaniu Neymara w trzeciej minucie doliczonego czasu Miranda precyzyjnym uderzeniem głową dał wygraną i okazały puchar. "Nasz Puchar Świata" - prześmiewczo nazwali go sami brazylijscy kibice na Twitterze. Na murawie nie zabrakło nawet legendarnego utworu: "We are the champions".

Our World Cup pic.twitter.com/GE6qdQ2PLy — Seleção Brasil (@Brazil_TeamNews) October 17, 2018