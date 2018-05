Bramka Tedorczyka w meczu na szczycie. Wilczek też trafił





Video: Reuters Polscy napastnicy walczą o wyjazd na mundial

Łukasz Teodorczyk strzelił gola dla RSC Anderlecht, a jego zespół pokonał na wyjeździe lidera ekstraklasy belgijskiej FC Brugge 2:1. To trzynaste trafienie polskiego piłkarza w sezonie.

Burza po zachowaniu Lewandowskiego. "Chce do Realu", "kibice przeciwko niemu" Robert... czytaj dalej » Napastnik Biało-Czerwonych pokonał bramkarza rywali w 58. minucie (gol na 1:0). Zmieniony został 12 minut później.



Po siedmiu kolejkach fazy play off Anderlecht zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 40 punktów, a do FC Brugge traci tylko dwa.

Już w drugiej minucie

Bramkę dla Broendby IF w zremisowanym na wyjeździe 1:1 meczu z FC Kopenhaga zdobył Kamil Wilczek. 30-letni napastnik ma na koncie 14 goli w sezonie.



Wilczek, który rozegrał cały mecz, trafił do siatki już w drugiej minucie. Miejscowi wyrównali tuż przed przerwą.



Broendby z dorobkiem 79 pkt prowadzi w grupie mistrzowskiej duńskiej ekstraklasy, o sześć wyprzedza ekipę FC Midtjylland, która spotkanie rozegra w poniedziałek.