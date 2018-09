Gol Liverpoolu w ostatniej chwili. Z Polaków cieszy się tylko Piszczek





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Liverpool wygrał, grali również Polacy

Zwycięstwo, remis i dwie porażki. To bilans drużyn, w których wystąpili - i to w podstawowych składach - Polacy. W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów Liverpool zwyciężył z PSG 3:2, zdobywając decydującą bramkę w 92. minucie.

Po pierwszym gwizdku najlepiej wystartowało Monaco Kamila Glika. Wicemistrzowie Francji objęli prowadzenie z Atletico Madryt po trafieniu 22-letniego Samuela Grandsira. Goście odpowiedzieli jeszcze do przerwy. Najpierw wyrównał Diego Costa, w samej końcówce na 2:1 trafił Jose Maria Gimenez po dośrodkowaniu Koke. W drugiej połowie wynik się nie zmienił.

Źródło: PAP/EPA Glik z kolegami przegrał



W drugim meczu grupy A między Club Brugge i Borussią Dortmund długo zanosiło się na bezbramkowy remis. W 85. minucie zwycięskiego gola wbił jednak pomocnik gości Christian Pulisić. Łukasz Piszczek, obrońca Borussii, który zakończył występy w narodowej kadrze, rozegrał 90 minut.

Źródło: PAP/EPA Piszczek może świętować

Nieudany powrót do elity po 15 latach zanotował Lokomotiw Moskwa. Galatasaray okazał się za mocny, zwyciężając u siebie 3:0 po bramkach Garry'ego Rodriguesa, Erena Derdiyoka i pod koniec Selcuka Inana. Mistrzowie Rosji z Grzegorzem Krychowiakiem (cały mecz) odpowiedzieć nie potrafili.



Debiut w rozgrywkach Crveny Zvezdy Belgrad przeciwko Napoli zakończył się bez goli. W ekipie wicemistrza Włoch od pierwszej minuty zagrali Arkadiusz Milik (żółta kartka) i Piotr Zieliński (zszedł kwadrans przed końcem).

Źródło: PAP/EPA Milik bez gola

Hit nie zawiódł

Więcej emocji było w drugim starciu grupy C, gdzie wielkich futbolowych firm nie brakuje. Liverpool i PSG w swoich ligach grą bezbłędnie, punktów nie tracą. Ich ambicje sięgają nawet triumfu w LM.



Na Anfield Road zwyciężyli gospodarze. Oni nacierali od pierwszego gwizdka. W 30. minucie gola wbił w Daniel Sturridge, w minucie 36. rzut karny wykorzystał James Milner.



PSG odpowiedziało jeszcze przed przerwą za sprawą Thomasa Meuniera. Później wyrównał w 83. minucie Kylian Mbappe. Liverpool, finalista poprzedniej edycji, decydujący cios zadał w doliczonym czasie gry. Wynik ustalił Roberto Firmino.

Źródło: PAP/EPA Firmino nie dowierzał

1. kolejka Ligi Mistrzów:



wtorek, 18 września

grupa A

AS Monaco - Atletico Madryt 1:2

FC Brugge - Borussia Dortmund 0:1



grupa B

Inter Mediolan - Tottenham Hotspur 2:1

Barcelona - PSV Eindhoven 4:0



grupa C

Crvena Zvezda Belgrad - SSC Napoli 0:0

Liverpool - Paris Saint-Germain 3:2



grupa D

Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto 1:1

Galatasaray Stambuł - Lokomotiw Moskwa 3:0



środa, 19 września

grupa E

Ajax Amsterdam - AEK Ateny (18.55)

Benfica Lizbona - Bayern Monachium (21.00)



grupa F

Szachtar Donieck - Hoffenheim (18.55)

Manchester City - Olympique Lyon (21.00)



grupa G

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa (21.00)

Real Madryt - AS Roma (21.00)



grupa H

Valencia - Juventus Turyn (21.00)

Young Boys Berno - Manchester United (21.00)

